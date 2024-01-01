«Самое главное, мы говорим правду». 1 января телекомпании «Столичное телевидение» исполнилось 23 года

Новости Беларуси. Новая страница в истории 1 января и у нашего телеканала. Ровно 23 года назад в эфир вышел первый информационный выпуск на СТВ. Маленькая студия и штат в пару десятков человек – именно так все начиналось в январе 2001 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня телекомпания ЗАО «Столичное телевидение» – крупнейший медиахолдинг страны, в ведении которого два телеканала – СТВ и «РТР-Беларусь». За почти четвертьвековую деятельность у телекомпании сформировался свой особый почерк и стиль подачи информации. Авторская журналистика стала флагманом канала. Чтобы оставаться на одной волне со зрителями, на кнопке СТВ регулярно появляются новые проекты. 2023 год был для нас одним из самых результативных – модернизированы студийные комплексы, запущены новые проекты, в том числе принципиально новый для телекомпании формат – первое женское реалити-шоу на белорусском телевидении «Есть девчонка одна», получившее широкий зрительский отклик.

Реализовывать самые смелые идеи удается благодаря поддержке главы государства. Содействие в подготовке национального медиаконтента и развитии оказывается как центральным, так и региональным средствам массовой информации. В команде СТВ сегодня несколько сотен сотрудников. В 2023 году частью нашего коллектива стали 16 молодых специалистов.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Спустя 23 года СТВ сегодня – это два телецентра, которые между собой объединены высокотехнологичным оборудованием. У нас порядка пяти студий, где мы записываем свои информационные программы. В нашем ведении и телеканал «Россия – Беларусь», где мы, кроме информационного вещания, еще занимаемся и развлекательным контентом. Поэтому на сегодняшний момент ЗАО «Столичное телевидение» только называется «Столичное телевидение». На самом деле это национальная телекомпания, но с таким хорошим названием «Столичное телевидение», с того момента, как это все и зарождалось.

Сегодня мы имеем корпункт в каждом областном центре, мы охватываем все регионы нашей страны. Стараемся нашим зрителям рассказать все самое актуальное. Самое главное, мы говорим правду. Правду для наших зрителей.