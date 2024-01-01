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«Сделано в Беларуси» уже бренд. 2024-й в стране пройдёт под знаком качества

01 января 2024 08:14
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Новости Беларуси. 2024-й в нашей стране пройдет под знаком качества. «Сделано в Беларуси» – это уже бренд. Нашу продукцию хорошо знают и ценят в более чем 150 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Секрет успеха на самом деле прост: Беларусь остается одной из немногих стран, где под единым началом сохранились главные составляющие инфраструктуры качества: стандартизация, метрология, аккредитация, испытания. Чтобы все было, как говорится, по ГОСТу, в стране действует больше 31 тысячи стандартов.

«Сделано в Беларуси» уже бренд. 2024-й в стране пройдёт под знаком качества-1

Ольга Ильянкова, заместитель директора БелГИСС:
Ежегодно у нас в стране принимается порядка 200 новых стандартов, еще около 200, а иногда даже и больше проходит оценку научно-технического уровня, чтобы понять, что те требования, которые в них заложены, продолжают обеспечивать высокое качество выпускаемой продукции.

Молочная, мясная продукция, кондитерские изделия, текстиль, техника покоряют все новые рынки. Однако это далеко не предел. Останавливаться на достигнутом не в правилах белорусов. Наш путь – ставить перед собой еще более амбициозные и перспективные задачи. На это ориентирует глава государства.

# Государственная политика # общество

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