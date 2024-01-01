«Сделано в Беларуси» уже бренд. 2024-й в стране пройдёт под знаком качества

Новости Беларуси. 2024-й в нашей стране пройдет под знаком качества. «Сделано в Беларуси» – это уже бренд. Нашу продукцию хорошо знают и ценят в более чем 150 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Секрет успеха на самом деле прост: Беларусь остается одной из немногих стран, где под единым началом сохранились главные составляющие инфраструктуры качества: стандартизация, метрология, аккредитация, испытания. Чтобы все было, как говорится, по ГОСТу, в стране действует больше 31 тысячи стандартов.