Новости по тегу #Мотоциклы

Материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних. Ответственность может ждать и родителей, если именно они допустили детей к управлению транспортом.
В Беларуси проходит республиканская профилактическая акция «Мотоциклист». Рейдовые группы ориентированы на пресечение нарушений ПДД водителями мотоциклов, с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с привлечением мотопатрулей.
Наладить промкооперацию удалось после переговоров белорусского Президента с главой Смоленской области.
Стадион «Заря» в Минском районе сегодня стал центром притяжения для любителей скорости. Здесь впервые за долгие годы прошли мотогонки на льду.
Минск 13 сентября стал центром мотодвижения. Легендарный фестиваль H.O.G. Rally Minsk объединил несколько тысяч байкеров из Беларуси и зарубежья.
В разгар мотосезона повышенное внимание со стороны ГАИ к любителям двухколесного транспорта.
Первый и единственный в нашей стране женский мотоклуб Angirls FMC открыл мотосезон-2025. Общее увлечение объединило девушек со всей страны. Участницы разных возрастов, среди них есть даже многодетные мамы. И все они активные, энергичные, любят дорожную романтику и попутный ветер.
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