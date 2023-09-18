Минск подписал соглашения о дружественных связях с Сочи. В каких сферах будут проводить сотрудничество?

Новости Беларуси. Минск и Сочи выводят двустороннее взаимодействие на новый уровень. Города подписали соглашение о дружественных связях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Российские партнеры заинтересованы в наращивании взаимной торговли и не только.

Перспективы, которые открываются перед городами-побратимами, обсудили в Мингорисполкоме. Транспорт, логистика, бизнес-коммуникация, ЖКХ, образование, спорт – лишь несколько пунктов из большого списка направлений для совместной работы. Так, намерены укреплять деловые контакты, привлекать инвестиции для развития городских экономик, вместе создавать высокотехнологичные производства. Новые проекты хотят запустить и в туризме.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Это и бизнес, и транспорт, и медицина, и образование, и другие направления деятельности. Поэтому мы комплексно отработаем этот вопрос, и будет подготовлен план мероприятий, который охватит все сферы деятельности. И будем системно, с привлечением предприятий и организаций, совместной работы с профильными министерствами, при необходимости совместной работы с другими регионами нашей страны, будем работать очень целенаправленно.

В Сочи готовы перенимать и наш опыт городского управления. Об этом детально говорили на встрече с главой Минского Совета депутатов. Обсудили вопросы распределения бюджета, эффективного взаимодействия с жителями и другие темы. Нам есть что показать курортной столице России.

Виктор Филонов, председатель Городского собрания Сочи (Россия):

Мы увидели много той продукции, тех услуг, которые производятся здесь, в Беларуси, и они так необходимы сегодня нашему городу. Это и в плане транспортного обеспечения, электронной техники, потому что строится очень много школ, детских садов. И мы увидели, какие у вас есть предприятия, которые могут поставлять нам продукцию.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Все больше и больше регионов Российской Федерации приезжают не только в нашу страну, но и в наш город, потому что именно здесь выпускается самая лучшая продукция, продукция со знаком качества. И, конечно, наши друзья, партнеры заинтересованы посмотреть своими глазами, побывать на предприятиях и убедиться, что белорусское – значит самое лучшее.