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Минск подписал соглашения о дружественных связях с Сочи. В каких сферах будут проводить сотрудничество?

18 сентября 2023 16:05
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Новости Беларуси. Минск и Сочи выводят двустороннее взаимодействие на новый уровень. Города подписали соглашение о дружественных связях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Российские партнеры заинтересованы в наращивании взаимной торговли и не только.

Минск подписал соглашения о дружественных связях с Сочи. В каких сферах будут проводить сотрудничество?-1

Перспективы, которые открываются перед городами-побратимами, обсудили в Мингорисполкоме. Транспорт, логистика, бизнес-коммуникация, ЖКХ, образование, спорт – лишь несколько пунктов из большого списка направлений для совместной работы. Так, намерены укреплять деловые контакты, привлекать инвестиции для развития городских экономик, вместе создавать высокотехнологичные производства. Новые проекты хотят запустить и в туризме.

Минск подписал соглашения о дружественных связях с Сочи. В каких сферах будут проводить сотрудничество?-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Это и бизнес, и транспорт, и медицина, и образование, и другие направления деятельности. Поэтому мы комплексно отработаем этот вопрос, и будет подготовлен план мероприятий, который охватит все сферы деятельности. И будем системно, с привлечением предприятий и организаций, совместной работы с профильными министерствами, при необходимости совместной работы с другими регионами нашей страны, будем работать очень целенаправленно.

Минск подписал соглашения о дружественных связях с Сочи. В каких сферах будут проводить сотрудничество?-7

В Сочи готовы перенимать и наш опыт городского управления. Об этом детально говорили на встрече с главой Минского Совета депутатов. Обсудили вопросы распределения бюджета, эффективного взаимодействия с жителями и другие темы. Нам есть что показать курортной столице России.

Минск подписал соглашения о дружественных связях с Сочи. В каких сферах будут проводить сотрудничество?-10

Виктор Филонов, председатель Городского собрания Сочи (Россия):
Мы увидели много той продукции, тех услуг, которые производятся здесь, в Беларуси, и они так необходимы сегодня нашему городу. Это и в плане транспортного обеспечения, электронной техники, потому что строится очень много школ, детских садов. И мы увидели, какие у вас есть предприятия, которые могут поставлять нам продукцию.

Минск подписал соглашения о дружественных связях с Сочи. В каких сферах будут проводить сотрудничество?-13

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Все больше и больше регионов Российской Федерации приезжают не только в нашу страну, но и в наш город, потому что именно здесь выпускается самая лучшая продукция, продукция со знаком качества. И, конечно, наши друзья, партнеры заинтересованы посмотреть своими глазами, побывать на предприятиях и убедиться, что белорусское  – значит самое лучшее.

Минск подписал соглашения о дружественных связях с Сочи. В каких сферах будут проводить сотрудничество?-16

К слову, сотрудничество Минска и Краснодарского края налажено давно и активно развивается. За семь месяцев 2023 года наторговали почти на 96 миллионов долларов. Это плюс 38 % к аналогичному периоду 2022-го.

# Беларусь-Россия # общество # Андрей Бугров # Владимир Кухарев # Фотофакт

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