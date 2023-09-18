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Снял трактор и залетел в рекомендации! В Столбцовском районе аграрии активно ведут TikTok

18 сентября 2023 14:58
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Новости Беларуси. Видео про жизнь на селе набирает тысячи просмотров и попадает в рекомендации социальных сетей. В сельхозпредприятии «Жатерово» снимают ролики о работе тружеников села, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Главные герои – комбайнеры, механизаторы и водители. Такой контент людям нравится. В качестве благодарности лайки и просмотры.

Как у тиктокеров из Столбцовского района получилось найти свою аудиторию, узнала Мария Царикевич.

Снял трактор и залетел в рекомендации! В Столбцовском районе аграрии активно ведут TikTok-1

Несмотря на то, что в субботу, 16 сентября, уже подвели итоги уборочной-2023 и чествовали передовиков, работа в полях еще не прекращается. До временной паузы далеко. Сейчас в хозяйстве «Жатерево» основное внимание заготовке кормов и севу озимым. Идут слаженно. От сроков не отходят. Ведь дело все в команде. Еще успевают разбавлять трудовые будни съемками.

Снял трактор и залетел в рекомендации! В Столбцовском районе аграрии активно ведут TikTok-4

Василий Тертюк, заместитель директора сельхозпредприятия «Жатерово»:
Наблюдаем мы все за происходящим, что снимают парни. Интересно, мы это видим каждый день все своими глазами, нам TikTok не надо смотреть. Все эти рабочие процессы мы видим воочию.

Снял трактор и залетел в рекомендации! В Столбцовском районе аграрии активно ведут TikTok-7

Мария Царикевич, корреспондент:
И на работе, и на отдыхе вместе. А еще решили вести TikTok. Пять работников сельхозпредприятия «Жатерево» показывают через призму камеры жизнь на селе.

Снял трактор и залетел в рекомендации! В Столбцовском районе аграрии активно ведут TikTok-10

Подробнее в видео.

# Сельское хозяйство # общество # Мария Царикевич # Фотофакт

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