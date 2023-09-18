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В Беларуси вакцинировать от гриппа будут тремя препаратами на выбор

18 сентября 2023 15:02
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Традиционно в Беларуси сезон заболеваемости острыми респираторными заболеваниями длится с октября по апрель, информирует Минздрав РБ. 

В стране сейчас фиксируется несущественный рост заболеваемости ОРИ, что является ожидаемым для начала осеннего сезона. Перед началом эпидподъема заболеваемости гриппом каждый год в Беларуси проводится вакцинация населения. 

В профильном ведомстве сообщают, что в текущем сезоне будут доступны три вакцины на выбор. Так, сделать прививку можно используя трехвалентную российскую вакцину, французский препарат «Ваксигрип Тетра» или вколоть четырехвалентную вакцину «Инфлювак Тетра», произведенного в Швейцарии.

В Минздраве в первую очередь призывают вакцинироваться тех, кто входит в группу высокого риска заболевания гриппом. Речь идет о малышах в возрасте от 6 месяцев до трех лет, несовершеннолетних и взрослых, имеющих хронические заболевания, а также гражданах старее 65 лет. 

# Здоровье # общество

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