Официальный Минск планирует подписать договор о сотрудничестве с Благовещенском. Столица налаживает деловые связи с Амурской областью России. Соглашение будет включать в себя кооперацию в культурно-общественной сфере и экономике, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ближайшее время в Благовещенск отправится белорусская делегация. Она представит наши вкусные и полезные товары на фестивале традиционных кухонь «Берега вкуса». Кстати, жители Амурской области хорошо знакомы с отечественной продукцией. В регионе она пользуется спросом. Благовещенск – столица области и третий по численности город в регионе.

Олег Имамеев, мэр Благовещенска (Россия):

Мы поражены великолепием города, добродушием людей, начиная с самых первых шагов, когда мы спустились на белорусскую землю, и вот до сегодняшнего дня – было только положительное впечатление. Два раза в год в Благовещенске проходит ярмарка белорусских товаров. Это очень важно. У нас есть белорусское землячество. Белорусские товары пользуются спросом. Трикотаж, продукция.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Промышленность тоже не обошли стороной, были они крайне удивлены, что мы уже производим и ноутбуки «Горизонт». Регион очень близок к Китаю, но вместе с тем они говорят о том, что для альтернативы, для того, чтобы было импортозамещение, очень было бы хорошо, если бы наша группа товаров, и «Атлант», и «Горизонт», были в Амурской области.