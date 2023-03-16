Как школьнику выбрать профессию? Рассказываем о полезной платформе по профориентации

Юрист, кондитер или летчик? Выбор профессии для школьника – та еще задачка со звездочкой. Найти свое призвание и посвятить жизнь любимому делу – мечта многих. Но как достичь заветной цели и не сбиться с верного пути?

Нелли Куприянович, психолог:

Родителям рекомендую ориентироваться на способности ребенка и его интересы. Как определить способности? Как минимум нужно посмотреть, какие школьные предметы легче всего ребенку даются. Сейчас есть массовая проблема, что дети не знают, кем они хотят быть, но хотят сразу получать много денег. У таких детей, к сожалению, нарушена функция «хочу» и они не умеют ставить цели. Такому ребенку нужно, чтобы родители преподали небольшой мастер-класс и очень постепенно, через какие-то маленькие события стимулировали его на какой-то выбор. Предположим. Какую шоколадку ты хочешь, горькую или белый шоколад? Чтобы у ребенка стимулировалось: я хочу сегодня горький шоколад.

Взаимопонимание и поддержка помогут старшекласснику обрести душевную гармонию. Сделать первый шаг навстречу будущему легко, главное – услышать голос сердца. Нелли Куприянович:

Родителям нужно опасаться навязывания ребенку своих целей. Случаются такие истории, когда родители говорят: у нас династия врачей, и ты тоже должен быть врачом. Здесь происходит серьезная ломка ребенка. Ребенок идет приобретать профессию и работает там, где ему может абсолютно не нравиться. Он начинает ненавидеть родителей, гнобить себя, ненавидеть мир. Скорее всего, это может привести либо к нервному срыву, либо к депрессии.

Заполучить счастливый билет во взрослую жизнь предлагает и уникальная онлайн-платформа профориентационной поддержки. Раскрыть все грани своего таланта и узнать, на что способен ваш внутренний ребенок, позволяет тест «Профессия для тебя», разработанный на основе методики знаменитого магистра психологии Джона Генри Холланда.

Светлана Бутрим, начальник Центра научно-методического обеспечения воспитательной работы в системе профессионального образования Республиканского института профессионального образования:

Данная методика помогает не только определить интересы и предпочтения молодых людей, но и предлагает определенный список профессий, в которых можно реализоваться. А также конкретные учреждения образования по всей республике. Если говорить о типах личности, это шесть типов. Например, социальный – работа с людьми, реалистический тип личности соотносится со строительной сферой, производством, инженерными технологиями, конвенциальный – это уже управленческая сфера.