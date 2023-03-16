Прямой эфир

Игорь Луцкий встретился со студентами в Бресте в рамках «Зачётного разговора»

16 марта 2023 12:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Разговор о будущем и о том, что волнует сегодня. В Бресте «Зачетный разговор» со студентами провел заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Луцкий встретился со студентами в Бресте в рамках «Зачётного разговора»-1

Геноцид белорусского народа, современные вызовы миру, профессиональная самореализация – для молодых людей не было закрытых тем. На протяжении полутора часов они могли задать важные для себя вопросы, услышать искренний и компетентный ответ. Как дело о геноциде белорусского народа Генеральной прокуратуры позволило узнать о судьбе еще 200 деревней – сестер Хатыни и как сегодня оценивать фашизм, с какими санкционными вызовами позволяет справляться стране белорусская наука и почему информационные фейки атакуют именно молодежь?

Игорь Луцкий встретился со студентами в Бресте в рамках «Зачётного разговора»-4

Илья Панков, студент Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:
В истории закладывались те тенденции, которые будут развиваться в будущем. Я считаю, что государство наше белорусское заложило очень правильные тенденции. Это и поддержка образования, многодетных семей. Поддерживаются молодые специалисты также.

Игорь Луцкий встретился со студентами в Бресте в рамках «Зачётного разговора»-7

Сергей Максимов, студент Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:
Фраза, возможно, заезженная, но, если мы не будем помнить прошлое, мы можем повторить ошибки эти в будущем.

Игорь Луцкий встретился со студентами в Бресте в рамках «Зачётного разговора»-10

Дарья Жаркова, студентка Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:
Не все молодые люди смотрят информацию из первоисточников, из официальных каналов и узнают ее где-то из социальных сетей. Именно поэтому сегодня было важно поговорить о таких значимых событиях, как память о Хатыни, геноцид Беларуси. И, в принципе, мы сегодня поговорили о различных темах нашего гостя, его студенчестве. И узнали много нового о наших молодых людях и руководстве города и республики.

Игорь Луцкий встретился со студентами в Бресте в рамках «Зачётного разговора»-13

Формат «Зачетного разговора» позволяет молодежи напрямую задавать вопросы представителям власти, СМИ, политологам. И такие площадки для открытого диалога предусмотрены по всей стране.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Игорь Луцкий # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Каранкевич: формирование принципов объединённого рынка газа – это наша основная задача
16 марта 2023 12:25

Каранкевич: формирование принципов объединённого рынка газа – это наша основная задача

Фиалка топяная, дикая черемша, подснежники. Какие первоцветы нельзя срывать и почему?
16 марта 2023 11:41

Фиалка топяная, дикая черемша, подснежники. Какие первоцветы нельзя срывать и почему?

Главбух похитила более 600 тысяч рублей. Какие громкие преступления раскрывают сотрудники ОБЭП?
16 марта 2023 11:36

Главбух похитила более 600 тысяч рублей. Какие громкие преступления раскрывают сотрудники ОБЭП?