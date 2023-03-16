Игорь Луцкий встретился со студентами в Бресте в рамках «Зачётного разговора»

Новости Беларуси. Разговор о будущем и о том, что волнует сегодня. В Бресте «Зачетный разговор» со студентами провел заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геноцид белорусского народа, современные вызовы миру, профессиональная самореализация – для молодых людей не было закрытых тем. На протяжении полутора часов они могли задать важные для себя вопросы, услышать искренний и компетентный ответ. Как дело о геноциде белорусского народа Генеральной прокуратуры позволило узнать о судьбе еще 200 деревней – сестер Хатыни и как сегодня оценивать фашизм, с какими санкционными вызовами позволяет справляться стране белорусская наука и почему информационные фейки атакуют именно молодежь?

Илья Панков, студент Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:

В истории закладывались те тенденции, которые будут развиваться в будущем. Я считаю, что государство наше белорусское заложило очень правильные тенденции. Это и поддержка образования, многодетных семей. Поддерживаются молодые специалисты также.

Сергей Максимов, студент Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:

Фраза, возможно, заезженная, но, если мы не будем помнить прошлое, мы можем повторить ошибки эти в будущем.

Дарья Жаркова, студентка Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:

Не все молодые люди смотрят информацию из первоисточников, из официальных каналов и узнают ее где-то из социальных сетей. Именно поэтому сегодня было важно поговорить о таких значимых событиях, как память о Хатыни, геноцид Беларуси. И, в принципе, мы сегодня поговорили о различных темах нашего гостя, его студенчестве. И узнали много нового о наших молодых людях и руководстве города и республики.