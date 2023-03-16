Каранкевич: формирование принципов объединённого рынка газа – это наша основная задача
Новости Беларуси. 2023 год будет определяющим в реализации масштабных проектов с Россией по созданию общих энергорынков. Об этом заявил министр энергетики нашей страны во время встречи с депутатами Госдумы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президенты двух стран не единожды подтверждали курс на расширение интеграции в рамках Союзного государства, в том числе в энергетической отрасли. Достигнуты договоренности о стоимости российского газа для Беларуси на ближайшие три года. Также реализован совместный проект в атомной энергетике. Сейчас идет согласование белорусско-российских договоренностей о создании объединенного рынка электроэнергии и то, как он будет работать.
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Сейчас остался третий блок вопросов, над которым мы тоже работаем. Это формирование принципов объединенного рынка газа. И это основная задача, которая стоит перед нами. Соответственно, рынок электроэнергии увязан и синхронизирован должен быть с рынком газа и по срокам, и, исходя из принципов формирования рынка газа, должны выстраиваться дальнейшие отношения и формирование правовой основы, и функционирование объединенного рынка электрической энергии. Главная цель – сближение ценовых условий для субъектов хозяйствования двух стран и выход на равные условия хозяйствования.
В планах двух стран – выйти на более высокий уровень сотрудничества в атомной энергетике. К слову, БелАЭС стал самым масштабным проектом в истории белорусско-российских отношений. Планируется, что уже в 2024 году появится возможность поставки электроэнергии из Островца на российский рынок.
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