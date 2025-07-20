Минск и Джакарта развивают сотрудничество – что обсудил Лукашенко с Президентом Индонезии?
Эксперты отмечают, что в ближайшие десятилетия товарооборот Союзного государства минимум на 40 % будет связан с Китаем и с Юго-Восточной Азией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Отсюда и развитие логистики, и инвестиции в определенные точки на этом пути.
К примеру, одним из самых перспективных государств Юго-Восточной Азии является Индонезия, куда Беларусь поставляет калийные удобрения. Это основа нашего экспорта. В Индонезии производится более половины мирового объема пальмового масла. Поэтому Джакарта готова потреблять белорусский хлорид калия в хороших объемах, но аппетиты урезает логистика.
К примеру, наш калий мог бы переваливаться через порты Ирана, но с учетом нестабильной обстановки на Ближнем Востоке нужны и запасные варианты.
Как улучшить взаимодействия Минска и Джакарты, на неделе Александр Лукашенко обсудил с Президентом Индонезии, который прилетел в Минск. Встреча длилась три часа и прошла в неформальной обстановке, дома у главы государства.
Прабово Субианто – кадровый военный, генерал-лейтенант, в прошлом – боевой командир и министр обороны, который вел борьбу с террористическими группировками. Избран президентом в 2024 году. Ему предстоит открыть новую страницу торговых отношений с нашим регионом. Накануне визита Субианто были завершены переговоры о создании зоны свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС. Что позволит нашим странам быстро увеличить объемы экспорта.
В 2024 году товарооборот Беларуси и Индонезии составил 130 миллионов долларов, но за пару лет, как ожидается, он вырастет в два-три раза. Обсуждаются и поставки пшеницы, муки, сухого молока, халяльного мяса. Индонезию интересуют поставки полимеров, металла, электрического оборудования и карьерных самосвалов – в стране большие залежи угля и металлов.
Лукашенко провёл встречу с Президентом Индонезии Прабово Субианто.
А в целом, наравне с Вьетнамом (это еще один наш стратегический партнер в Азии) для Беларуси контакт с Индонезией – это выход на страны блока АСЕАН, в индо-тихоокеанский регион. Он развивается ударными темпами и, по прогнозам, скоро может составить половину мирового ВВП. Так что туда нам и дорога, как говорится.