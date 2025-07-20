Минск и Джакарта развивают сотрудничество – что обсудил Лукашенко с Президентом Индонезии?

Эксперты отмечают, что в ближайшие десятилетия товарооборот Союзного государства минимум на 40 % будет связан с Китаем и с Юго-Восточной Азией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Отсюда и развитие логистики, и инвестиции в определенные точки на этом пути.

К примеру, одним из самых перспективных государств Юго-Восточной Азии является Индонезия, куда Беларусь поставляет калийные удобрения. Это основа нашего экспорта. В Индонезии производится более половины мирового объема пальмового масла. Поэтому Джакарта готова потреблять белорусский хлорид калия в хороших объемах, но аппетиты урезает логистика.

К примеру, наш калий мог бы переваливаться через порты Ирана, но с учетом нестабильной обстановки на Ближнем Востоке нужны и запасные варианты.