Беларусь планирует перевезти через порт Бронка около 7 млн тонн грузов

Среди лидеров по инвестициям в нашу экономику, конечно, Россия. С этой страной наиболее тесный экономический контакт. Президент встречался с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Встреча Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга – о чем говорили во Дворце Независимости?

Экономика – ключевое в нашем сотрудничестве. В 2024 году товарооборот достиг почти 2,5 миллиарда долларов. Беларусь активно поставляет продукцию машиностроения и аграрного сектора, а импортируем технику, бумажные изделия и продукты питания. Но, как говорили на встрече, важно от отношений продавец-покупатель переходить на новый уровень. Это промышленная кооперация, что обеспечит долговременный экономический эффект обеим сторонам.

Также во Дворце Независимости обсуждали строительство белорусского порта в Бронке. Для нашей страны этот терминал – стратегическая площадка, которая должна обеспечить стабильную перевалку грузов в разных направлениях. В 2025 году Беларусь планирует перевезти через питерский порт около 7 миллионов тонн грузов. Определенные логистические планы связаны и с другими северными городами России, которые могут открыть для белорусского экспорта пути на рынки Юго-Восточной Азии и Африки.