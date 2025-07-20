Беларусь планирует перевезти через порт Бронка около 7 млн тонн грузов
Среди лидеров по инвестициям в нашу экономику, конечно, Россия. С этой страной наиболее тесный экономический контакт. Президент встречался с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Встреча Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга – о чем говорили во Дворце Независимости?
Экономика – ключевое в нашем сотрудничестве. В 2024 году товарооборот достиг почти 2,5 миллиарда долларов. Беларусь активно поставляет продукцию машиностроения и аграрного сектора, а импортируем технику, бумажные изделия и продукты питания. Но, как говорили на встрече, важно от отношений продавец-покупатель переходить на новый уровень. Это промышленная кооперация, что обеспечит долговременный экономический эффект обеим сторонам.
Также во Дворце Независимости обсуждали строительство белорусского порта в Бронке. Для нашей страны этот терминал – стратегическая площадка, которая должна обеспечить стабильную перевалку грузов в разных направлениях.
В 2025 году Беларусь планирует перевезти через питерский порт около 7 миллионов тонн грузов. Определенные логистические планы связаны и с другими северными городами России, которые могут открыть для белорусского экспорта пути на рынки Юго-Восточной Азии и Африки.
Геннадий Бессонов, председатель исполкома КТС СНГ:
Конечно, экономика Беларуси будет расти. И нужны выходы не только на Европу, но и на Азию. И в этой связи, конечно, очень большое значение сейчас придается развитию северных портов России. Именно Мурманска и Архангельска. И на сегодняшний день существуют планы, они уже одобрены, по развитию порта Архангельска. Созданию там большого, крупного контейнерного терминала.
Порт «Владивосток» на сегодняшний день также проводит очень серьезную модернизацию по перевалке насыпных грузов. Угольный терминал расширяется, что важно для Беларуси. Нам, конечно, надо будет сейчас более внимательно посмотреть на выходы и строительство дополнительных переходов на российско-китайской границе. Может быть, через Казахстан, может быть, через Монголию. Такие проекты есть.