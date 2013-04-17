Новости Беларуси. Минск готовится к международному кибер-фестивалю. Лучшие геймеры соберутся в столице уже в пятый раз. Причем, этот форум носит статус крупнейшего в Восточной Европе.

Через неделю начнутся отборочные туры, принять участие в которых могут как команды, так и компьютерные профессионалы от 18 до 35 лет.

Финалы сезона пройдут по двум дисциплинам: кибер-спорту и овер-локингу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бузовский, первый секретарь ЦК БРСМ:

За 2012 год более 10 тысяч участников мероприятия, более 35 тысяч людей, которые физически пришли на площадки для того, чтобы посмотреть финальные игры, поболеть за свои любимые команды либо за соотечественников в каждом из регионов, миллионы просмотров в интернете.

Алексей Бурдыко, директор проекта «Techlabs Cup CIS»:

Количество ребят, увлекающимся таким понятием, пока мы говорим, как компьютерный спорт, - это огромное количество людей. И сегодня их необходимо организовывать. Их сегодня необходимо, опять же, возглавлять. И если сегодня такая инициатива есть по созданию федерации, если она уже сегодня зарождается, эта инициатива, в молодежной среде, я думаю, ее надо поддержать, потому что это не просто компьютерная игра, а на самом деле, уже спорт.