Новости Беларуси. Немного о минусах весны. С этой проблемой на горячую линию нашего телеканала обращались не раз. Снег расстаял - и городские дворы украсили остатки жизнедеятеятельности четвероногих питомцев.

Между тем, площадок для выгула собак в Минске не хватает. И даже штрафы – которые, впрочем, в нашей стране относительно невелики – исправить ситуацию не помогают. В ответе ли хозяева питомцев за чистоту городских дворов?

У Людмилы Прокофьевны маленький четвероногий Юми совсем недавно. За собакой женщина ухаживает сама. На улицу со своим пекинесом без специнвентаря не выходит.

Людмила Евлаш, хозяйка собаки:

Я беру с собой пакетик. Я в пакетик все сразу собираю. Я уговариваю всех собачников так себя вести, но пока мне это не удается. Но место для собак хотелось бы иметь.

Этот двор на окраине Минска – антирекордсмен в чистоте. Снимать крупным планом то, куда без особого труда здесь можно попасть, мы не решили. Но уж поверьте: такой картинки здесь хватало. Как, впрочем, и табличек, которые категорически запрещают выгуливать собак. Мол, ближайшая площадка – в двух кварталах. Однако на это у собачников свое мнение.

Владельцы собак:

Есть площадка туда идти. Это очень далеко. Она ж не будет терпеть. Она сделает там, где ей захочется, где ей удобно.

Однако терпят, похоже, и работники местного ЖЭСа. Во всяком случае, не убирают. И нам не советуют. Говорят, хозяева виноваты. Пусть сами и исправляют ситуацию. Жители соседних домов тоже от такого весеннего убранства не в восторге.

Жители Минска:

Была бы у меня собака, я бы выводила далеко. Потому что ни ребенка не вывести и самому негде пройти.

Просто неприятно. Когда сходит снег – ужас. И ответственность кто-то должен нести за это.

По сути, грязная картина на улице – правонарушение со стороны хозяев. За выгул питомца в неположенном месте владелец собаки может заплатить полтора миллиона рублей. Это максимальный штраф. Только наказывают рублем во время рейдов жилищных служб. И, по сути, тех, кто просто попадется под руку. В остальное время все на совести самих собачников. Но их понять можно. Специальных мест для выгула собак в Минске категорически не хватает. Чиновник жилищной службы нам отвечает, сколько таких площадок в Московском районе, где живет 270 тысяч человек.

Татьяна Давыдович, начальник отдела благоустройства ЖРЭО Московского района Минска:

4 площадки. Обустраивать площадки и ее оградить, для этого необходимо соблюсти нормативные какие-то расстояния до детских площадок, до жилой зоны. Поэтому этих площадок очень мало в районе.

Кстати, за рубежом с этим проблем практически нет. Во Франции, к примеру, на городских улицах для собак есть специальные «песочницы» - аналог биотуалетов. Правда, на их содержание стоит недешево. Да и штрафы за выгул собак в неположенном месте побольше, чем у нас. В США, например, до 500 долларов.

В Беларуси к такой практике еще только приходят. А тем временем весна продолжает показывать если ни кто, то уж точно, где, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.