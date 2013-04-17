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Молодым инвалидам Пуховичского района предлагают вести активный образ жизни

17 апреля 2013 05:32
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Новости Беларуси. Новую форму работы с людьми, имеющими ограниченные возможности, внедряют в Пуховичском районе. Молодым инвалидам предлагают вести активный образ жизни.

Люди с ограниченными возможностями будут знакомиться с историей Пуховщины, традициями белорусского села, посетят известные поселки района, сделают интересные фотосессии. Также они познакомятся с известными земляками.

Новый проект позволит молодым инвалидам расширить кругозор и ближе познакомиться с окрестностями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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