Молодым инвалидам Пуховичского района предлагают вести активный образ жизни

Новости Беларуси. Новую форму работы с людьми, имеющими ограниченные возможности, внедряют в Пуховичском районе. Молодым инвалидам предлагают вести активный образ жизни.

Люди с ограниченными возможностями будут знакомиться с историей Пуховщины, традициями белорусского села, посетят известные поселки района, сделают интересные фотосессии. Также они познакомятся с известными земляками.

Новый проект позволит молодым инвалидам расширить кругозор и ближе познакомиться с окрестностями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.