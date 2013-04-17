Ситуация на белорусско-польской границе остается сложной. Наибольшее число большегрузов - в пункте Брузги

Новости Беларуси. Ситуация с пересечением белорусско-польской границы остается сложной. И решить ее удастся лишь в течение предстоящих двух недель. Наибольшее число большегрузов сейчас скопилось в пункте пропуска Брузги, где очередь на въезд в Беларусь растянулась более чем на два десятка километров.

Польская сторона объясняет затруднения, предстоящими пасхальными праздниками и длительными майскими выходными и рекомендует международным перевозчикам, при возможности, корректировать свои маршруты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.