«Минск день изо дня развивается во благо процветания народа». В Таджикистане пожелали белорусской столице мирного неба

Одилзода Дилбар Рахим, заместитель председателя исполнительного органа государственной власти Душанбе (Таджикистан):

Дорогие жители города Минска, мне доставляет огромное удовольствие поздравить вас от имени председателя города Душанбе уважаемого Рустами Эмомали и жителей столицы Таджикистана по случаю знаменательной даты – 955-летия со дня основания города Минска. Город Минск день изо дня развивается во благо процветания и благополучия народа Беларуси и является центром культуры, науки, спорта и новых достижений. Убеждена, что отношения между Душанбе и Минском будут и впредь неуклонно развиваться на основе дружбы и укрепления многоплановых связей. Желаем вам новых успехов и мирного неба.