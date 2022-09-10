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«Минск день изо дня развивается во благо процветания народа». В Таджикистане пожелали белорусской столице мирного неба

10 сентября 2022 21:48
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Новости Беларуси. Столица 10 сентября отметила день рождения. Вот видеотелеграмма из города-побратима Минска Душанбе.

«Минск день изо дня развивается во благо процветания народа». В Таджикистане пожелали белорусской столице мирного неба-1

Одилзода Дилбар Рахим, заместитель председателя исполнительного органа государственной власти Душанбе (Таджикистан):
Дорогие жители города Минска, мне доставляет огромное удовольствие поздравить вас от имени председателя города Душанбе уважаемого Рустами Эмомали и жителей столицы Таджикистана по случаю знаменательной даты – 955-летия со дня основания города Минска. Город Минск день изо дня развивается во благо процветания и благополучия народа Беларуси и является центром культуры, науки, спорта и новых достижений. Убеждена, что отношения между Душанбе и Минском будут и впредь неуклонно развиваться на основе дружбы и укрепления многоплановых связей. Желаем вам новых успехов и мирного неба.

«Минск день изо дня развивается во благо процветания народа». В Таджикистане пожелали белорусской столице мирного неба-4

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# Беларусь-Таджикистан # общество # Одилзода Дилбар Рахим # Рустам Эмомали # Фотофакт

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