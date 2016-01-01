Минск-2015: чем удивила, вдохновила и какой запомнилась белорусская столица в ушедшем году

Совсем немного осталось до новогоднего боя часов, сбора всей семьи за праздничным столом, загадывания желаний, обмена подарками и того самого момента «перелистывания» вслух или мысленно самых лучших моментов уходящего года, который мы с вами уже практически прожили. Последний день 2015 года подходит к своему завершению, и мы с неподдельной радостью и надеждой ожидаем Нового, 2016-го. И перед тем, как загадать желание на будущее (для себя, своей семьи и, конечно же, для любимого города) давайте в ближайшие полчаса оглянемся назад и вспомним, чем удивил, вдохновил. В общем, чем запомнился уходящий 2015 год.

В 2015 году Минск стал городом мировой надежды. Лидеры России, Германии, Франции и Украины прибыли в Беларусь, чтобы найти выход из кризиса в Украине. Переговоры провели президент Путин, канцлер Меркель, президент Порошенко и президент Олланд на площадке, всесторонне подготовленной Президентом нашей страны.

Урегулирование украинского кризиса обсуждалось уже и в Женеве, и в Милане, и во Франции. Но именно в Минске результативность переговоров была наиболее ощутимой. Так столица Беларуси зарекомендовала себя как удобная площадка для любого рода диалогов, направленных на стабилизацию и установление мира.

В непростой исторический момент белорусский народ продемонстрировал сплоченность, массово приняв участие в выборах, которые состоялись 11 октября 2015 года. В Минск приехали около 150 международных наблюдателей из многих европейских и постсоветских стран.

Открытость и готовность к взаимовыгодному сотрудничеству – важные черты белорусской международной политики. В 2015 году нашу страну и нашу столицу с визитами посетили глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь, президент Республики Индия Пранаб Мукерджи, президент Сербии Томислав Николич.

Дни Минска в 2015 году состоялись в Санкт-Петербурге. 11 сентября Минск и Тбилиси стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение подписали в нашей столице главы двух столиц. Несмотря на то, что партнерские отношения между городами существуют уже около 20 лет, новый документ призван укрепить сотрудничество в экономической, научно-технической и культурной сферах. Конец уходящего 2015 года ознаменовался долгожданными новостями в области машиностроения. Белорусско-французскому производству автомобилей дан зеленый свет. Новые машины бизнес-класса начали собирать на заводе под Минском. Это позволит в будущем не только создавать новые рабочие места и развивать автомобилестроение в стране, но и откроет двери и для многих других торгово-экономических проектов.

2015-й запомнится как год начала строительства недалеко от Минска самого крупного индустриального парка в Европе – китайско-белорусского под названием «Великий камень». В начале года его первые резиденты получили свидетельства о регистрации – шесть компаний из Поднебесной и одна – из Синеокой. Это производства будущего в области электроники, фармацевтики, тонкой химии, машиностроения и биотехнологий.

Сегодня «Великий камень» – самый масштабный проект по привлечению в Беларусь китайских инвестиций.

Каждый год оставляет свой архитектурный след в облике города. 2015-й думал и решал наперед: впервые генеральный план развития нашей столицы до 2030 года был вынесен на общественное обсуждение.

В старой редакции 2003 года все «богатство» столицы находилось в центре, а спальным районам уделялось мало внимания. Согласно новой редакции генплана, Минск будет развиваться по принципу «город в городе».

Градостроители предлагают создавать больше рабочих мест на периферии и разгрузить дороги. Четвертая линия метро планируется кольцевой. В будущем в Минске появится новый вид транспорта – скоростной трамвай. Он свяжет город с Логойском, а также Китайско-белорусским индустриальным парком, поселком Сокол и аэропортом «Минск». В ближайшие годы вширь столица расти не планирует.

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета коммунистической партии Российской Федерации:

Минск входит в десятку самых благоустроенных и красивых городов, а я был в 80 странах мира. Здесь разумно все связано: город, как единый организм, и одновременно великолепная зеленая зона и водная гладь – то, что город делает городом, а не скопищем машин и жилища. У вас хорошие архитекторы.

В течение нескольких недель горожане, а в общественном обсуждении генплана Минска приняли участие без малого 3 тысячи человек, вносили свои предложения. Главными просьбами стали: не сносить частный сектор, решить проблему нехватки зеленых насаждений и навести порядок с транспортом.

Кроме того, специалисты поддержали предложение о проведении исследования для возможного придания Осмоловке и поселку «Тракторного завода» статуса исторической ценности.

Свой окончательный вид до 2030 года приобретут районы Восточный и Парк высоких технологий, микрорайоны Брилевичи и Михалово, Каменная горка и Лебяжий, комплексы «Магистр» и «Маяк Минска».

Драгомир Карич, почетный консул Республики Беларусь в Белграде, депутат Народной скупщины Сербии:

Хотим построить этот международный финансовый торговый коммерческий комплекс, чтобы весь регион был сконцентрирован именно в этом комплексе, в смысле финансовом, экономическом, торговом.

И этот комплекс, этот проект получил две престижные награды.

В уходящем году у некоторых минчан сбылось самое заветное желание – стать новоселами. В 2015-м городом перевыполнено годовое задание по строительству жилья: введено в эксплуатацию 921 тысяча квадратных метров вместо запланированных 740.

Еще в ноябре прошлого года по инициативе городских властей в Минске была проведена инвентаризация строящихся жилых домов. Это дало свои результаты: число долгостроев сократилось. Так, если раньше цифра в 80-90 домов была нормой, то сейчас этот показатель рекордно снизился – чуть больше 10.

В 2015 году в столице была проведена реформа жилищно-коммунального хозяйства. В результате ее ЖЭУ стали хозрасчетными предприятиями.

Единая диспетчерская служба «115» с 1 ноября начала работать на весь город.

Кроме того, 3 ноября в тестовом режиме заработал и сайт 115.бел, который помогает решить проблемы посредством обратной связи с гражданами. Инициатором создания такого портала выступил лично столичный глава Андрей Шорец.

В Минске продолжается строительство третьей линии метрополитена. Без неудобств и перекрытых улиц, конечно, не обойтись, но в будущем все окупится комфортными поездками в подземке в направлении микрорайонов Зеленый луг и Курасовщина.

Транспортные новости в 2015 году освещали строительство развязки на проспекте Независимости, новую дорогу вдоль улицы Матусевича, которую открыли раньше срока, а также новую схему движения на Привокзальной площади.

Петр Толстой, телеведущий, журналист:

Очень люблю Минск и собирался просто на машине проехаться, потому что у вас отличные дороги, чистота, красота, деревья все побелены. Мы на самом деле любим, любуемся и хотим, чтобы у нас было так же.

Павел Воля, актер, певец, телеведущий:

Я очень люблю Минск, у меня там много друзей, поэтому для меня большая честь будет приехать в ваш город.

Илья Лагутенко, рок-музыкант, лидер группы «Мумий Тролль»:

В Минске всегда все хорошо, я должен вас успокоить.

За несколько часов до наступления Нового года у нас, минчан, существует великолепная традиция обернуться назад и вспомнить, чем удивил, вдохновил, поразил. В общем, чем запомнился уходящий, 2015 год. За что мы ему скажем спасибо и что нового будет вписано в летопись любимого города.

Уходящий 2015-й запомнится минчанам как год активного строительства и модернизации медицинских учреждений. Ко Дню Независимости Республики Беларусь открыли важный как с медицинской, так и с социальной точки зрения объект – первую в нашем городе больницу сестринского ухода.

Ко Дню города после реконструкции открылся Минский консультационно-диагностический центр. Проводить подробные исследования и при этом снизить уровень облучения здесь могут благодаря томографу последнего поколения.

Для жителей микрорайона Серебрянка после капитального ремонта открылась 23-я городская поликлиника. Учреждение оборудовали по последнему слову техники: от электронных талонов до современных аппаратов диагностики.

Завершилось строительство 4-й городской детской клинической поликлиники в микрорайоне Каменная Горка – крупнейшей в столице. Она претендует на звание самой современной в стране.

Уникальное оборудование появилось в детской «инфекционке» – здесь открыли клинико-диагностический корпус. Для Минска это значимый объект здравоохранения, на его модернизацию израсходовано около 150 млрд рублей.

Активно проводится информатизация учреждений. В 2015 году успешно прошел пилотный проект – электронный рецепт. В 2016-м систему внедрят по всей стране. А планы на будущее и правда грандиозные: в столице приступят к строительству еще шести поликлиник.

Не только медицинские учреждения, но и школы, детские сады ожидают в новых районах столицы. 2015 год, конечно же, внес свою лепту в строительство учебных учреждений.

В первый день сентября для маленьких жителей микрорайона Лебяжий свои двери распахнула новая 32-я школа, оборудованная по последнему слову техники. Здесь и специальные лаборатории по физике, химии, биологии, и лингафонные кабинеты.

Акцент в школе сделан и на здоровье учеников.

Молодым семьям микрорайонов Каменная горка и Лебяжий город преподнес отличный новогодний подарок: здесь открылись ясли-сады № 32 и № 28. Просторные группы, разнообразный обучающий материал, компьютеры, развивающие игрушки, уникальное оборудование для приготовления еды, бассейн – вот так выглядит современный детский сад.

Накануне Дня Независимости в Минске торжественно открыли реконструированный стадион средней школы № 55. Теперь он представляет собой комплекс площадок для занятия различными видами спорта: это и футбольное поле с синтетическим газонным покрытием, и теннисный корт, и волейбольная, баскетбольная площадки, и велотрек, и гимнастический городок, и площадка для воркаута.

Такие уличные зоны для занятий на брусьях и турниках в последнее время весьма популярны у минчан. Город всегда рад поддерживать горожан в стремлении к здоровому образу жизни. В парке имени Михаила Павлова открылась самая крупная воркаут-площадка в Беларуси.

Настоящим спортивным праздником ко Дню города для студентов Белорусского государственного университета радиоэлектроники и информатики стало открытие после капитального ремонта спорткомплекса: обновлены футбольное поле с современным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка.

В 2015 году завершилась долгожданная реконструкция бассейна Белорусского государственного технического университета. Ремонт здесь начался еще в 2007 году. От старого бассейна остался лишь внешний каркас. Начинка – самая современная.

Долгостроем был «Центр фристайла» на улице Сурганова. Решение о строительстве приняли еще в 2008 году, выбрали место для возведения, а в 2010-м приступили к работам.

Комплекс был спроектирован белорусами и построен также руками соотечественников. Несколько раз сроки открытия переносили. Связано это, объясняют строители, со сложностью объекта. 2015 год наконец-то поставил последний кирпич.

Сегодня в составе комплекса – крытый трамплин, который не имеет аналогов в мире. Под 90-метровым куполом разместился уникальный учебно-тренировочный центр фристайла со спортивно-оздоровительным комплексом.

Каждый год в Минске открываются торговые центры и гипермаркеты. Темпы не снизятся в ближайшие несколько лет. В 2015 году столица получила рекордное число такого рода объектов – порядка 150 общей площадью более 200 тысяч квадратных метров, в том числе 10 крупных торговых центров, в которых разместились пять гипермаркетов. Минск приблизился к уровню мировых шопинг-столиц.

Минчане – поклонники разнообразных культурных программ – в 2015 году внесли в список притяжения новые объекты, где № 1, конечно же, Лошицкая усадьба. Историко-культурная ценность национального масштаба.

Завершены реставрационные работы: восстановлены архитектурные элементы, фрагменты живописного декора, лепнина, реконструированы уникальные изразцовые печи и камин. Усадьба и ее доминанта – господский дом – неоднократно меняли внешний облик. Окончательный вид она приобрела при Евстафии Любанском – представителе женской линии князей Прушинских.

Экспозиция музея включает восстановленные жилые интерьеры.

Лошица 2015 года – это изящный особняк, полный антикварных предметов мебели, где воссоздана аристократическая атмосфера конца XIX века.

Шесть лет реконструкции за плечами столичного Театра юного зрителя. За это время здесь установили современное оборудование, которое позволяет управлять звуком и освещением. Внешний облик театра не изменился: колоннада и многочисленные барельефы как снаружи, так и внутри были сохранены и отреставрированы. Здание театра – памятник архитектуры 1950-х годов.

Еще одно событие, порадовавшее маленьких минчан в 2015 году, состоялось в столичном зоопарке – здесь открылся экзотариум. Возведение этого большого тропического павильона длилось почти 10 лет. Среди плантаций экзотических растений живут теплолюбивые представители фауны Южной Америки. Всего в экзотариуме представлены около 80 видов животных.

Внесли разнообразие в досуг минчан в 2015 году и новые музейные выставки. Весной после обновления экспозиции в Минске торжественно открылся Музей истории медицины Беларуси, который рассказывает о развитии медицинского ремесла с древних веков и до послевоенного времени.

Долгожданный музей Минского метрополитена разместился на станции «Могилевская». Экспонаты для него собирали буквально по крупицам, все они долгое время хранились у сотрудников. Теперь эти уникальные вещи рассказывают историю минской «подземки».

Спустя 74 года после трагических событий Великой Отечественной войны на месте крупнейшего на оккупированной территории Советского Союза концентрационного лагеря состоялось открытие первого пускового мемориального комплекса «Тростенец» – «Врата памяти».

Открытие мемориала было приурочено к 70-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. В Беларуси в это день прошло более 300 тысяч мероприятий, благотворительные молодежные акции, «вахты памяти», открытие исторических объектов, выставки-ярмарки, конкурсы патриотической песни.

В Минске в праздничных мероприятиях приняли участие около 1 млн человек.

Многие минчане и гости столицы отмечают, что с каждым годом городские мероприятия радуют все больше и больше.

Музыкально-туристический сезон в Верхнем городе-2015 задал высокую планку. До сентября каждую субботу и воскресенье на территории Верхнего города выступали театральные, хореографические коллективы, проходили мастер-классы и выставки ремесленников и художников, представления с участием клубов исторической реконструкции, а также световые перфомансы.

В 2015 году здесь состоялся III Минский форум уличных театров, с аншлагами прошли полюбившиеся горожанам джазовые вечера «У Ратуши», дебютировали и отличились большим успехом вечера классической музыки.

184 картины из 60 стран, именитые режиссеры и звезды мирового кино. Настоящее «удовольствие для глаз». Под таким девизом прошел XXII Международный кинофестиваль «Лістапад». 91 игровой фильм, 70 неигровых, 23 анимационных – на пяти площадках столицы состоялось более 200 сеансов. На лучшие фильмы билеты раскупали буквально за несколько часов.

В 2015 году состоялся уникальный проект «Арт-остров» на Комсомольском озере. 14 удивительных уличных инсталляций авторства белорусских скульпторов, художников, архитекторов все лето удивляли горожан. До сих пор у «public art» – искусства в пространстве города – не было своей территории в Минске. И теперь, когда она появилась, стало очевидно, как ее не хватало.

Поддержал тему XI Национальный фестиваль архитектуры «Минск-2015». Он впервые прошел в новом формате – на открытой территории исторического центра – Верхнем городе и Октябрьской площади. На фестиваль приехало много зарубежных гостей.

В рамках форума состоялся XVII Республиканский конкурс на лучшее архитектурное произведение 2015 года. Гран-при получили авторы музея истории Великой Отечественной войны.

Но самый яркий след в Минске оставили международные стрит-арт проекты «Вуліца Бразіл» и «Урбан мифы». Красочная трансформация города силой фантазии и мастерства зарубежных художников не оставила равнодушным никого.

В фестивале «Вуліца Бразіл» приняли участие четыре всемирно известных художника из Бразилии. Свои оригинальные работы подарили городу и наши соотечественники. Идея проекта «Урбан мифы» состояла в том, чтобы приезжие мастера пожили в Минске, впитали в себя атмосферу города и только потом предложили свои эскизы. Так в столице появились исключительные, личные, очень искренние монументальные работы: «Девушка в вышиванке», «Мифическая Немига», «Ребенок-гигант» и многие другие. Большинство минчан одобрило такое преображение города и с нетерпением ждет продолжения проекта.

Не меньше запомнится 2015 год масштабным событием: в нашей столице впервые прошел массовый забег – «Минский Polo Марафон». В нем приняли участие 16099 бегунов из 36 стран, прошедших процедуру регистрации. Еще около 3000 минчан стихийно присоединились к празднику спорта.

Мероприятие стало отличным дополнением к культурной программе, организованной столичной мэрией по случаю Дня города. В 2015 году Минску исполнилось 948 лет.

Город – это прежде всего его жители. Им слово.

Минчане:

Хочется пожелать всем минчанам, чтобы, несмотря ни на какие трудности, они все равно радовались этому празднику, верили в какие-то чудеса, потому что, я думаю, только в этом случае у нас все будет хорошо.

Больше улыбок, тепла и мира. Оптимизма и любви.

Желаем всем счастливого Нового года. Чтобы исполнялись все мечты и желания. Чтобы сбылось все, чего хотели добиться, и получилось все невозможное.

Здоровья, счастья и чтобы улыбки не сходили с лиц. Прекрасный город, очень.

Чтобы у детей были хорошие оценки, у всех были хорошие подарки, чтобы все радовались в Новый год.

Счастья, здоровья, много смеха, чтобы у всех исполнялись желания.

Я хотела пожелать минчанам в наступающем году здоровья, благополучия, мира в семье, чтобы в стране был мир.

Чтобы 2016 год был самым счастливым, удачливым. Чтобы все у нас было мирно, чтобы все наши белорусы были счастливы и жили под мирным небом.

Легко и радостно, немного с грустью, но с большой надеждой, что все сложности и проблемы останутся в уходящем году, мы провожаем 2015-й.

До свидания! И до встречи в новом, 2016 году!