Телеканал СТВ 1 января 2016 года отмечает 15-летие: специальный репортаж – в вечернем выпуске новостей

Новости Беларуси. Телеканал СТВ 1 января отмечает 15 День рождения. 1 января 2001 года в эфир вышел первый выпуск новостей, тогда еще городского масштаба. Современное СТВ – это две телевизионные кнопки, а еще интернет-портал и тысячи просмотров наших проектов на крупнейших виртуальных ресурсах. Читать, видеть, слышать и комментировать нас можно круглосуточно и в любой точке планеты.

Коллектив «Столичного телевидения» поздравил Президент Александр Лукашенко.

«Программы Столичного телевидения отличаются стремлением к новизне и оперативностью подачи информации, узнаваемым стилем и творческим подходом. Авторитетное слово ваших корреспондентов помогает людям объективно оценивать события, происходящие в стране и за рубежом. Уверен, что вы и дальше будете радовать зрителей актуальными и интересными передачами, вносить весомый вклад в формирование положительного имиджа нашего суверенного государства», – говорится в поздравлении.

За 15 лет журналисты СТВ объехали все континенты, поднялись на вершины гор и спустились глубоко под землю. Лицо СТВ – это, конечно же, новости, но целый ряд крупных проектов также детище нашего телеканала. «Поющие города», «Звездный дилижанс», «Хорошоу» в разные годы собирали таланты и открывали путь на большую сцену. Видеоэнциклопедия «Шайбу, шайбу» получила специальную премию Президента, равно как и телемарафон в год ребенка.

А самый масштабный проект за всю историю СТВ «Я шагаю по стране» открыл нашу Беларусь с неожиданного ракурса.

Специальный репортаж СТВ «15 лет» смотрите 1 января в вечернем выпуске новостей, а также в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.