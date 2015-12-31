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Президент Республики Беларусь поздравил сотрудников СТВ с 15-летием начала вещания телеканала

31 декабря 2015 21:00
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Президент Республики Беларусь
Коллективу работников закрытого акционерного общества «Столичное телевидение»

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 15-летием начала вещания телеканала, который за эти годы вырос в полноценную медийную структуру национального уровня, формирует свою широкую аудиторию и получает заслуженное признание зрителей.
Программы Столичного телевидения отличаются стремлением к новизне и оперативностью подачи информации, узнаваемым стилем и творческим подходом. Авторитетное слово ваших корреспондентов помогает людям объективно оценивать события, происходящие в стране и за рубежом.
Уверен, что вы и дальше будете радовать зрителей актуальными и интересными передачами, вносить весомый вклад в формирование положительного имиджа нашего суверенного государства.
Желаю всем сотрудникам компании здоровья, благополучия, вдохновения в работе, дальнейшего профессионального роста и успехов в развитии лучших традиций отечественной тележурналистики.

Александр Лукашенко
 

# общество # Александр Лукашенко # Телевидение в Беларуси

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