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Новости по тегу #Пётр Толстой

Зампред Госдумы России: наше общее прошлое – это и есть фундамент развития будущего
29 апреля 2025 13:40

Зампред Госдумы России: наше общее прошлое – это и есть фундамент развития будущего

Во Дворце Республики прошёл праздничный концерт в честь Дня единения народов Беларуси и России
02 апреля 2024 19:13

Во Дворце Республики прошёл праздничный концерт в честь Дня единения народов Беларуси и России

Зампредседателя Госдумы России в Минске: всегда, когда мы держались вместе, побеждали любую напасть
14 июня 2022 20:13

Зампредседателя Госдумы России в Минске: всегда, когда мы держались вместе, побеждали любую напасть

Депутат Госдумы о беженцах: единственный способ разрешить ситуацию – прямые переговоры с Лукашенко
04 декабря 2021 11:41

Депутат Госдумы о беженцах: единственный способ разрешить ситуацию – прямые переговоры с Лукашенко

Минск-2015: чем удивила, вдохновила и какой запомнилась белорусская столица в ушедшем году
01 января 2016 12:44

Минск-2015: чем удивила, вдохновила и какой запомнилась белорусская столица в ушедшем году

Праправнук российского писателя Пётр Толстой: Все эти выходы на площадь и в Росии, и в Украине, к сожалению, кончаются очень плохо для большинства людей
09 сентября 2015 06:31

Праправнук российского писателя Пётр Толстой: Все эти выходы на площадь и в Росии, и в Украине, к сожалению, кончаются очень плохо для большинства людей