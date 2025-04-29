Новости по тегу #Пётр Толстой

Участники форума делятся опытом патриотического воспитания молодежи.
Беларуси в этом смысле очень повезло. Потому что Беларусь – это та часть мира, у которой яркий харизматичный лидер. Нам часто приводят в пример Беларусь как страну, где многие вещи сделаны лучше, чем у нас. Я, кстати, очень люблю Минск и собирался просто на машине проехаться, потому что у вас отличные дороги, чистота, красота, деревья все побелены! Мы, на самом деле, любим, любуемся и хотим, чтобы у нас было так же!
10 октября 2026 16:34
10 октября 2026 16:24
10 октября 2026 15:57
10 октября 2026 15:42
10 октября 2026 15:24
10 октября 2026 15:04
10 октября 2026 14:43
10 октября 2026 14:36