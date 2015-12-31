Новогоднее поздравление 2016 Президента Лукашенко

Дорогие соотечественники!

Новый год неспроста называют сказочным праздником. Он преображает привычный мир, привносит удивительную атмосферу торжества. То, что казалось серым и скучным, вдруг начинает играть яркими красками.

В этот момент понимаешь, как важно любить и ценить жизнь, как она прекрасна и интересна, как неповторимо каждое еë мгновение.

Уходящий год напомнил всему миру простую истину, которую многие стали забывать. Жизнь – величайшая ценность на земле. И право на неë – самое главное из всех прав человека. К сожалению, именно оно в современном мире подвергается наибольшей угрозе.

За последний год мир не стал спокойнее. От терактов и военных конфликтов гибнет всë больше людей. В самых разных уголках планеты всë громче голоса тех политиков, кто ставит свои амбиции выше блага народа.

Очевидно, что старый миропорядок рушится. Идëт новый передел мира, который не принесëт людям ничего, кроме бед и страданий.

В этой обстановке мы ещë острее ощущаем огромную ценность спокойствия, мира и согласия в нашей стране. К великому счастью, нам удаëтся уберечь Беларусь от войн, терроризма и внутренней смуты. Помогает нам в этом и историческая память народа, пережившего на своем веку неимоверные страдания и невосполнимые потери.

Символично, что в уходящем году, сохраняя связь героического прошлого с настоящим, мы отпраздновали 70-летие Великой Победы. Еë судьбоносное значение для Беларуси остаëтся непреходящим. И сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем чтить подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые освободили родную землю и завоевали независимость.

Дорогие друзья!

В 2015 году у нас прошли президентские выборы. Мы выбирали наш путь, нашу судьбу на ближайшие пять лет. У каждого была возможность спокойно вспомнить прошлое, оценить настоящее и определить своë будущее.

Мы вместе выбрали мир и порядок, спокойствие и предсказуемость, свободу и независимость Беларуси.

Сегодня общество ожидает движения вперëд. Скажу твëрдо: Беларусь пойдëт путем развития и прогресса. Это будут разумные перемены, понятные людям, а не путь обвала, ломки и революций.

Мы не имеем права потерять наши главные ценности – согласие в обществе, единство народа и суверенитет страны.

Сегодня всем нам непросто. Войны и раздоры в мире ведут к кризису в экономике. В двадцать первом веке все страны связаны между собой тысячами нитей. Беды и неурядицы ближайших и дальних соседей немедленно бьют и по нашей стране.

Нет никаких сомнений – если мы сохраним единство общества, то, как и в прежние годы, преодолеем любые трудности и испытания.

Нам всем необходимо быть внимательнее и добрее друг к другу. Давайте не будем растрачивать силы на обиды, упрëки и ссоры.

В потоке ежедневной суеты и забот каждому из нас стоит задуматься и оглянуться вокруг.

Мы увидим красивую страну, нашу родную белорусскую землю, множество замечательных и добрых людей. И поймëм самое главное – каждый день происходит чудо: рождаются дети. А с ними – новые надежды и новое будущее.

Веками люди спорили о том, для чего рождëн человек, в чëм смысл его жизни. Вероятно, эти рассуждения будут продолжаться до тех пор, пока существует человечество.

Но, наверное, я не погрешу против истины, если скажу – человек рождëн для радости и счастья. Только парадокс в том, что иногда люди ищут счастья в далëких далях, не замечая, что оно совсем рядом. Его можно найти в труде, творчестве, спорте, в своей жизни, в детях. Важно уметь вовремя разглядеть его, и главное - не пройти мимо.

Поэтому моë самое главное новогоднее пожелание каждому из вас – найдите своë счастье и не пройдите мимо него! Цените жизнь, цените каждое еë мгновение, радуйтесь и делитесь радостью с теми, кто рядом.

В последние минуты уходящего года мне хочется пожелать благополучия вам и вашим детям.

Мои особые поздравления нашим любимым, неповторимым белорусским женщинам. Пусть ваши красота, обаяние и тепло сердец озаряют нас каждую минуту.

От всей души поздравляю:

ветеранов, пожилых людей, защитивших и поднявших из руин нашу Родину, создавших фундамент еë развития;

рабочих, крестьян, строителей, инженеров, учëных, которые своим трудом множат богатство страны;

врачей и учителей, дарящих нам здоровье физическое и духовное;

рядовых и офицеров, всех, кто служит государству, оберегает независимость, мир и порядок в Беларуси!

И пусть чарующий ласковый свет новогоднего праздника не меркнет весь будущий год!

Здоровья, любви, добра вам, дорогие друзья!

С Новым годом!