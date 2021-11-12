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В ночь на 12 ноября на белорусско-польской границе едва не погибла беременная женщина

12 ноября 2021 07:43
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Ситуация на белорусско-польской границе уже пятые сутки остается напряженной. Среди беженцев растут панические настроения из-за наступления заморозков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ночь на 12 ноября на белорусско-польской границе едва не погибла беременная женщина-1

Ночь на 12 ноября вновь выдалась холодной. Есть пострадавшие. Из-за переохлаждения едва не погибла беременная женщина. Медики вовремя оказали помощь. Тем временем поляки продолжают выставлять новые кордоны и привлекать боевую технику против обессиленных людей. Действуют буквально гестаповскими методами: запугивают беженцев оружием, оказывают психологическое давление. Ночью в западной стороне лагеря слышались выстрелы.

В ночь на 12 ноября на белорусско-польской границе едва не погибла беременная женщина-4

Очевидно, что кризис на границе, в первую очередь, выгоден правящим элитам Польши. Правительство, которое столкнулось с рекордным падением своих рейтингов и серией народных протестов, в том числе из-за фактического запрета абортов, такими садистскими методами отвлекает внимание поляков от внутренних проблем. Белорусская сторона максимально стремится облегчить страдания беженцев.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Фотофакт

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