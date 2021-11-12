В ночь на 12 ноября на белорусско-польской границе едва не погибла беременная женщина

Ситуация на белорусско-польской границе уже пятые сутки остается напряженной. Среди беженцев растут панические настроения из-за наступления заморозков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.