Дмитрий Полянский о беженцах на границе Польши с Беларусью: их вытесняют, преследуют уголовно, избивают

Новости России. Россия считает действия Польши на границе с Беларусью нарушением международных норм. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя России при ООН:

Этим мигрантам не позволяют пересечь границу. Их вытесняют за линию границы, их преследуют уголовно, избивают. Было много случаев, когда польские и литовские пограничники избивали мигрантов и выгоняли на белорусскую территорию… Это полный позор и полное нарушение всех возможных международных конвенций и правил.

Кроме того, российский дипломат особо подчеркнул, что у официального Минска нет причин высылать в родные страны мигрантов, которые приехали легально, получив визы. К тому же, подобный шаг стал бы нарушением международных норм.

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