«Не нужно носить копейки». Как работает проект «Умный буфет» в минских школах?

Будущее наступило. Теперь купить любимый школьный пирожок можно по QR-коду. И нет, это не выдержка из романа писателя-фантаста, а уникальные возможности нового проекта – «Умный буфет».

Надежда Лукашевич, директор Комбината школьного питания:

Проект «Умный буфет» предполагает исключение наличных денежных средств. Ребята и родители могут ознакомиться с меню буфетной продукции, если необходимо, родители могут установить запрет на определенные продукты для своего ребенка и установить ограничение по сумме.

Получите, распишитесь. Схема оплаты в буфетах нового поколения довольно проста. Достаточно отсканировать штрихкод на специальной панели, после чего ноу-хау сделает все за вас.

Секунды не пройдет, как на экране появится краткая информация о юном покупателе: имя, фотография и денежный лимит, который разрешено потратить. Затем на мониторе запустится режим виртуального меню, где и можно подобрать лакомство по душе. Пара несложных манипуляций и вуаля, ваш заказ готов. Ловкость рук и никакого мошенничества. Умный буфет поселился в 100 школах столицы еще 1 сентября. Прошло всего два месяца, а проект уже успел завоевать любовь подрастающего поколения.

Не нужно носить копейки, да и легче считать. Даже если телефон забыла, то QR-код всегда с тобой. Если что-то надо, можно позвонить родителям, и они тебе положат деньги.

Без этих технологий меня бы все время ругали. Потому что мама думала, что я кому-то отдаю рубли, а я их терял. Несколько дней прошло, и у меня наконец-то появился QR-код, и мне стало удобнее. Но одним перекусом не насытишься. Оказалось, смарт-буфет далеко не единственная новинка. Во второй четверти меню школьного ресторана тоже изменилось. Гастрономическое удовольствие.