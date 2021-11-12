«Не нужно носить копейки». Как работает проект «Умный буфет» в минских школах?

Будущее наступило. Теперь купить любимый школьный пирожок можно по QR-коду. И нет, это не выдержка из романа писателя-фантаста, а уникальные возможности нового проекта – «Умный буфет».
Будущее наступило. Теперь купить любимый школьный пирожок можно по QR-коду. И нет, это не выдержка из романа писателя-фантаста, а уникальные возможности нового проекта – «Умный буфет».
Надежда Лукашевич, директор Комбината школьного питания:
Проект «Умный буфет» предполагает исключение наличных денежных средств. Ребята и родители могут ознакомиться с меню буфетной продукции, если необходимо, родители могут установить запрет на определенные продукты для своего ребенка и установить ограничение по сумме.
Получите, распишитесь. Схема оплаты в буфетах нового поколения довольно проста. Достаточно отсканировать штрихкод на специальной панели, после чего ноу-хау сделает все за вас.
Секунды не пройдет, как на экране появится краткая информация о юном покупателе: имя, фотография и денежный лимит, который разрешено потратить. Затем на мониторе запустится режим виртуального меню, где и можно подобрать лакомство по душе. Пара несложных манипуляций и вуаля, ваш заказ готов. Ловкость рук и никакого мошенничества.
Умный буфет поселился в 100 школах столицы еще 1 сентября. Прошло всего два месяца, а проект уже успел завоевать любовь подрастающего поколения.
Не нужно носить копейки, да и легче считать. Даже если телефон забыла, то QR-код всегда с тобой. Если что-то надо, можно позвонить родителям, и они тебе положат деньги.
Без этих технологий меня бы все время ругали. Потому что мама думала, что я кому-то отдаю рубли, а я их терял. Несколько дней прошло, и у меня наконец-то появился QR-код, и мне стало удобнее.
Но одним перекусом не насытишься. Оказалось, смарт-буфет далеко не единственная новинка. Во второй четверти меню школьного ресторана тоже изменилось. Гастрономическое удовольствие.
Надежда Лукашевич:
Блюдо «Яйцо отварное перепелиное» включено в меню второй четверти. Включены новинки блюд в дневные рационы 1-11 классов из диетического мяса индейки: «Шашлычок ароматный», «Шашлычок знатный», «Бифштекс зачетный», «Колбаски классные». Также включены куриные и рыбные митболы, салат «Нежный».
Над разработкой меню сотрудники Комбината школьного питания трудятся не покладая рук. Блюда должны не только соответствовать вкусовым предпочтениям юных кулинарных экспертов, пищевая ценность продуктов на первом месте.