Минлесхоз: в Беларуси складывается непростая пожароопасная обстановка

В Беларуси складывается непростая пожароопасная обстановка, особенно вдоль государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виной тому – дефицит осадков в апреле и резкие перепады температур. Эти факторы серьезно повлияли на формирование молодой растительности в лесах: ее почти нет, а значит, экосистема стала более уязвимой к возгораниям.

Особую озабоченность у специалистов вызывает участок границы с Украиной – лесной рубеж протяженностью почти 600 километров, полностью расположенный в Гомельской области. Недавний инцидент неподалеку от Лельчицкого района лишь подчеркнул существующие риски: на украинской территории, всего в пяти километрах от белорусских рубежей, вспыхнул пожар. Огонь начал продвигаться в сторону нашей страны – ситуация потребовала максимальной бдительности.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

У нас порядка 16 пожарных машин, около 100 человек. Спасибо им за это. В 11 часов удалось этот пожар локализовать. То, что мы 2 года назад запустили автоматическую систему видеонаблюдения – для нее границы нет. Мы видим ситуацию на ближайшие 10 километров на территории Украины. Мы были готовы к развитию даже нехорошего сценария. Те средства, которые были вложены, дают результат.

Главная задача специалистов – обнаружить возгорание на самой ранней стадии или предотвратить его. Минлесхоз работает в тесном взаимодействии с МЧС: при необходимости задействуется авиация, а все силы и средства направлены на одно – минимизировать риски и предупредить возможные последствия лесных пожаров.