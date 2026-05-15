Прямой эфир

Минлесхоз: в Беларуси складывается непростая пожароопасная обстановка

15 мая 2026 06:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси складывается непростая пожароопасная обстановка, особенно вдоль государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виной тому – дефицит осадков в апреле и резкие перепады температур. Эти факторы серьезно повлияли на формирование молодой растительности в лесах: ее почти нет, а значит, экосистема стала более уязвимой к возгораниям.

Минлесхоз: в Беларуси складывается непростая пожароопасная обстановка-2

Особую озабоченность у специалистов вызывает участок границы с Украиной – лесной рубеж протяженностью почти 600 километров, полностью расположенный в Гомельской области. Недавний инцидент неподалеку от Лельчицкого района лишь подчеркнул существующие риски: на украинской территории, всего в пяти километрах от белорусских рубежей, вспыхнул пожар. Огонь начал продвигаться в сторону нашей страны – ситуация потребовала максимальной бдительности.

Круглосуточное дежурство лесхозов организовано на границе с Украиной из-за угрозы пожаров.

Минлесхоз: в Беларуси складывается непростая пожароопасная обстановка-4

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
У нас порядка 16 пожарных машин, около 100 человек. Спасибо им за это. В 11 часов удалось этот пожар локализовать. То, что мы 2 года назад запустили автоматическую систему видеонаблюдения – для нее границы нет. Мы видим ситуацию на ближайшие 10 километров на территории Украины. Мы были готовы к развитию даже нехорошего сценария. Те средства, которые были вложены, дают результат.

Главная задача специалистов – обнаружить возгорание на самой ранней стадии или предотвратить его. Минлесхоз работает в тесном взаимодействии с МЧС: при необходимости задействуется авиация, а все силы и средства направлены на одно – минимизировать риски и предупредить возможные последствия лесных пожаров.

# Пожары # Александр Кулик # Государственная лесная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Контрольное занятие офицеров войск проходит на полигоне «Уручье»
15 мая 2026 06:05

Контрольное занятие офицеров войск проходит на полигоне «Уручье»

Наталья Кочанова: мы всегда будем помнить тех, кто стоял у истоков нашего суверенного государства
14 мая 2026 19:58

Наталья Кочанова: мы всегда будем помнить тех, кто стоял у истоков нашего суверенного государства

Лукашенко выразил соболезнования руководству Индии в связи с многочисленными жертвами шторма
14 мая 2026 18:04

Лукашенко выразил соболезнования руководству Индии в связи с многочисленными жертвами шторма

Уникальная выставка официальной геральдики открылась в Минске
14 мая 2026 17:58

Уникальная выставка официальной геральдики открылась в Минске

Тоннелепроходческий комплекс «Мария» заработает в конце мая
14 мая 2026 17:45

Тоннелепроходческий комплекс «Мария» заработает в конце мая

Каким должен быть журналист? Более 700 участников собрал VI Форум медийного сообщества Беларуси
14 мая 2026 17:27

Каким должен быть журналист? Более 700 участников собрал VI Форум медийного сообщества Беларуси

YouTube заблокировал доступ к каналам международного радио «Беларусь»
14 мая 2026 17:26

YouTube заблокировал доступ к каналам международного радио «Беларусь»

За плечами – тысячи спасенных жизней! Отряду спецназначения «ЗУБР» исполняется 35 лет
14 мая 2026 17:12

За плечами – тысячи спасенных жизней! Отряду спецназначения «ЗУБР» исполняется 35 лет

Электронный больничный планируют внедрить в Беларуси уже в 2027 году
14 мая 2026 17:07

Электронный больничный планируют внедрить в Беларуси уже в 2027 году

Вольфович озвучил предложения по совершенствованию борьбы с международным терроризмом
14 мая 2026 17:05

Вольфович озвучил предложения по совершенствованию борьбы с международным терроризмом

Туризм, логистика, торговля: Беларусь и Шри-Ланка расширяют сотрудничество
14 мая 2026 17:03

Туризм, логистика, торговля: Беларусь и Шри-Ланка расширяют сотрудничество

Инновационная система в цифрах: где в Беларуси ищут технологии будущего?
14 мая 2026 16:51

Инновационная система в цифрах: где в Беларуси ищут технологии будущего?