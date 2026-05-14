Прямой эфир

Лукашенко выразил соболезнования руководству Индии в связи с многочисленными жертвами шторма

14 мая 2026 18:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Растет количество жертв сильной бури в Индии. Стихия, накрывшая центральный штат Уттар-Прадеш, унесла жизни 104 человек. Сотни домов разрушены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования руководству Индии в связи с многочисленными жертвами в результате шторма в штате Уттар-Прадеш.

Слова поддержки и сочувствия глава белорусского государства адресовал Президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру этой страны Нарендре Моди. Президент передал родным и близким пострадавших пожелания силы и мужества в это непростое время.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Республике Беларусь с болью и скорбью узнали о большом числе жертв среди граждан вашей страны в результате разрушительного шторма в штате Уттар-Прадеш.

В соболезновании Нарендре Моди Александр Лукашенко пожелал дружественному народу Индии скорейшего восстановления затронутых стихией районов.

# Природные катаклизмы # Беларусь-Индия # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Уникальная выставка официальной геральдики открылась в Минске
14 мая 2026 17:58

Уникальная выставка официальной геральдики открылась в Минске

Тоннелепроходческий комплекс «Мария» заработает в конце мая
14 мая 2026 17:45

Тоннелепроходческий комплекс «Мария» заработает в конце мая

Каким должен быть журналист? Более 700 участников собрал VI Форум медийного сообщества Беларуси
14 мая 2026 17:27

Каким должен быть журналист? Более 700 участников собрал VI Форум медийного сообщества Беларуси

YouTube заблокировал доступ к каналам международного радио «Беларусь»
14 мая 2026 17:26

YouTube заблокировал доступ к каналам международного радио «Беларусь»

За плечами – тысячи спасенных жизней! Отряду спецназначения «ЗУБР» исполняется 35 лет
14 мая 2026 17:12

За плечами – тысячи спасенных жизней! Отряду спецназначения «ЗУБР» исполняется 35 лет

Электронный больничный планируют внедрить в Беларуси уже в 2027 году
14 мая 2026 17:07

Электронный больничный планируют внедрить в Беларуси уже в 2027 году

Вольфович озвучил предложения по совершенствованию борьбы с международным терроризмом
14 мая 2026 17:05

Вольфович озвучил предложения по совершенствованию борьбы с международным терроризмом

Туризм, логистика, торговля: Беларусь и Шри-Ланка расширяют сотрудничество
14 мая 2026 17:03

Туризм, логистика, торговля: Беларусь и Шри-Ланка расширяют сотрудничество

Инновационная система в цифрах: где в Беларуси ищут технологии будущего?
14 мая 2026 16:51

Инновационная система в цифрах: где в Беларуси ищут технологии будущего?

В агросфере Минской области трудятся более 1200 молодых специалистов
14 мая 2026 14:40

В агросфере Минской области трудятся более 1200 молодых специалистов

Лесхозы Беларуси в 2026-м намерены закупить в Китае 10 линий лесопиления
14 мая 2026 13:49

Лесхозы Беларуси в 2026-м намерены закупить в Китае 10 линий лесопиления

Кто держал белорусский спорт взаперти и почему именно сейчас замок слетел? Анонс «Без прикрытия»
14 мая 2026 13:45

Кто держал белорусский спорт взаперти и почему именно сейчас замок слетел? Анонс «Без прикрытия»