Лукашенко выразил соболезнования руководству Индии в связи с многочисленными жертвами шторма

Растет количество жертв сильной бури в Индии. Стихия, накрывшая центральный штат Уттар-Прадеш, унесла жизни 104 человек. Сотни домов разрушены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования руководству Индии в связи с многочисленными жертвами в результате шторма в штате Уттар-Прадеш.

Слова поддержки и сочувствия глава белорусского государства адресовал Президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру этой страны Нарендре Моди. Президент передал родным и близким пострадавших пожелания силы и мужества в это непростое время.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Республике Беларусь с болью и скорбью узнали о большом числе жертв среди граждан вашей страны в результате разрушительного шторма в штате Уттар-Прадеш.

В соболезновании Нарендре Моди Александр Лукашенко пожелал дружественному народу Индии скорейшего восстановления затронутых стихией районов.