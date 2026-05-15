Контрольное занятие офицеров войск проходит на полигоне «Уручье»

Это плановая, но принципиально важная проверка, которая позволяет оценить, насколько офицеры готовы действовать в условиях, максимально приближенных к боевым.

Военнослужащие выполняют нормативы по медицинской, тактической и огневой подготовке. В программу включены учебные стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова, отработка действий в составе подразделений, а также проверка базовых навыков, которые сегодня считаются обязательными для каждого офицера. Особое внимание – скорости принятия решений, взаимодействию и устойчивости к стрессовым факторам.

Владимир Белый, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:

Сегодня мы видим, что военный человек отличается тем, что должен уметь применять оружие в бою, в любых условиях обстановки, оказать себе помощь, уметь грамотно передвигаться на поле боя, уметь подгонять снаряжение. И тогда он, как руководитель, вправе и в компетенции потребовать это же выполнение от своих подчиненных.