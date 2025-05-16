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Полезны ли обезжиренные молочные продукты? Узнали у диетолога

16 мая 2025 15:51
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Оказывается, в процессе удаления молочного жира из молока удаляется и большая доля полезных витаминов A и D, которые помогают усвоению белков и кальция, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. 

Полезны ли обезжиренные молочные продукты? Узнали у диетолога -2

Анна Роенкова, врач-диетолог:
Есть такой маркетинг, который говорит о том, что обезжиренные молочные продукты содержат больше белка, но если мы посмотрим на примере молока, то 100 миллилитров цельного молока содержат 3 грамма белка, а обезжиренное молоко содержит 3,3 грамма белка. Здесь напрашивается вопрос: рационально ли терять питательную ценность молочных продуктов за счет того, что продукт обезжиренный? Ведь в обезжиренном продукте меньше полезных жиров, которые нам нужны. Там меньше будет кальция, фосфора и других более усваиваемых форм витаминов, потому что при термообработке, при обезжиривании количество витаминов тоже снижается.

# Здоровье # Продукты питания

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