Полезны ли обезжиренные молочные продукты? Узнали у диетолога

Анна Роенкова, врач-диетолог:

Есть такой маркетинг, который говорит о том, что обезжиренные молочные продукты содержат больше белка, но если мы посмотрим на примере молока, то 100 миллилитров цельного молока содержат 3 грамма белка, а обезжиренное молоко содержит 3,3 грамма белка. Здесь напрашивается вопрос: рационально ли терять питательную ценность молочных продуктов за счет того, что продукт обезжиренный? Ведь в обезжиренном продукте меньше полезных жиров, которые нам нужны. Там меньше будет кальция, фосфора и других более усваиваемых форм витаминов, потому что при термообработке, при обезжиривании количество витаминов тоже снижается.