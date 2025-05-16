Молоко увеличивает риск развития рака? Мнение врача

Молоко увеличивает риск развития рака простаты. К таким неожиданным выводам пришли американские ученые после восьмилетнего исследования 28 тысяч мужчин, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Объясняется это тем, что продукт содержит особые гормоны. В то же время другие ученые доказали, что молоко способно снизить риск развития онкологии кишечника почти на 20 %. Кажется, у специалистов до сих пор нет единого мнения насчет вреда этого продукта.

Анна Роенкова, врач-диетолог:

Если мы рассмотрим продукты с длительным сроком хранения – больше месяца, а иногда и год, этот продукт относится к ультрапереработанным продуктам. Все ультрапереработанные продукты относятся к рисковым продуктам, которые могут увеличивать риски рака. Если с этой точки зрения мы будем рассматривать молочные продукты, то да – можем утверждать. Но при этом есть много качественных продуктов с минимальным сроком хранения, которые дадут пользу для организма.