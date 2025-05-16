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Молоко увеличивает риск развития рака? Мнение врача

16 мая 2025 15:59
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Молоко увеличивает риск развития рака простаты. К таким неожиданным выводам пришли американские ученые после восьмилетнего исследования 28 тысяч мужчин, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Объясняется это тем, что продукт содержит особые гормоны. В то же время другие ученые доказали, что молоко способно снизить риск развития онкологии кишечника почти на 20 %. Кажется, у специалистов до сих пор нет единого мнения насчет вреда этого продукта. 

Молоко увеличивает риск развития рака? Мнение врача -2

Анна Роенкова, врач-диетолог:
Если мы рассмотрим продукты с длительным сроком хранения – больше месяца, а иногда и год, этот продукт относится к ультрапереработанным продуктам. Все ультрапереработанные продукты относятся к рисковым продуктам, которые могут увеличивать риски рака. Если с этой точки зрения мы будем рассматривать молочные продукты, то да – можем утверждать. Но при этом есть много качественных продуктов с минимальным сроком хранения, которые дадут пользу для организма. 

# Продукты питания # Здоровье

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