Кто в поиске работы? Неделя вакансий проходит в Брестской области

Так, 20 октября на очереди Барановичи. Специалисты кадровых служб здравоохранения будут готовы в режиме реального времени ответить на все вопросы граждан. Ну а те, кто в поиске работы, смогут получить электронную консультацию и приглашение на собеседование. Также в этот день ярмарка пройдет в Пружанском районе. О своем участии уже заявили четыре организации, готовые трудоустроить 70 человек.

На очереди онлайн-встречи с соискателями в Пинске, а также в Ивацевичском и Ляховичском районах. В Жабинке с соискателями работодатель встретится лично. Всего уже в 2021 году в Брестской области прошло 148 ярмарок вакансий. При содействии службы занятости трудоустроены порядка 13 тысяч человек.