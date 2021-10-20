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Кто в поиске работы? Неделя вакансий проходит в Брестской области

20 октября 2021 07:04
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Новости Беларуси. Неделя вакансий проходит в Брестской области. По формату это электронные ярмарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кто в поиске работы? Неделя вакансий проходит в Брестской области-1

Так, 20 октября на очереди Барановичи. Специалисты кадровых служб здравоохранения будут готовы в режиме реального времени ответить на все вопросы граждан. Ну а те, кто в поиске работы, смогут получить электронную консультацию и приглашение на собеседование. Также в этот день ярмарка пройдет в Пружанском районе. О своем участии уже заявили четыре организации, готовые трудоустроить 70 человек.  

На очереди онлайн-встречи с соискателями в Пинске, а также в Ивацевичском и Ляховичском районах. В Жабинке с соискателями работодатель встретится лично. Всего уже в 2021 году в Брестской области прошло 148 ярмарок вакансий. При содействии службы занятости трудоустроены порядка 13 тысяч человек.  

# Работа в Беларуси # общество # Фотофакт

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