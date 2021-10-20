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Книжная выставка открывается в ТЦ «Столица». Более 80 издательств представят новинки

20 октября 2021 06:47
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Новости Беларуси. Выставка «Книжная осень в столице» 20 октября открывается в Минске. Более 80 издательств представят свои новинки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На трех этажах торгового центра «Столица» можно будет найти книги на любой вкус: от художественной до бизнес-литературы. Запланированы также встречи с авторами и автограф-сессии. 

Книжная выставка открывается в ТЦ «Столица». Более 80 издательств представят новинки-1

 

Дмитрий Макаров, председатель Совета организаторов книжных выставок и ярмарок СНГ:
За счет месторасположения в самом центре Минска мы ждем очень большой интерес к этой выставке. Тут, конечно, немаловажно, что два часа бесплатной парковки все-таки в центре. Два часа это достаточно, чтобы пройтись, ознакомиться с новинками. Можно же каждый день приезжать. Тоже немаловажно, что торговый центр с такой большой площадью в условиях пандемии это более безопасно.  

Дешевле на 25%. Какие книги можно купить на ярмарке в Минске? Читайте здесь.  

Книжная выставка открывается в ТЦ «Столица». Более 80 издательств представят новинки-4

​Продлится ярмарка до конца недели. Успейте посетить. К слову, работать стенды будут по графику торгового центра.  

# Выставки в Минске # общество # Дмитрий Макаров # Фотофакт

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