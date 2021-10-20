Книжная выставка открывается в ТЦ «Столица». Более 80 издательств представят новинки

Новости Беларуси. Выставка «Книжная осень в столице» 20 октября открывается в Минске. Более 80 издательств представят свои новинки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На трех этажах торгового центра «Столица» можно будет найти книги на любой вкус: от художественной до бизнес-литературы. Запланированы также встречи с авторами и автограф-сессии.

Дмитрий Макаров, председатель Совета организаторов книжных выставок и ярмарок СНГ:

За счет месторасположения в самом центре Минска мы ждем очень большой интерес к этой выставке. Тут, конечно, немаловажно, что два часа бесплатной парковки все-таки в центре. Два часа – это достаточно, чтобы пройтись, ознакомиться с новинками. Можно же каждый день приезжать. Тоже немаловажно, что торговый центр с такой большой площадью в условиях пандемии – это более безопасно.