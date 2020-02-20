Министр здравоохранения Беларуси рассказал, сколько граждан находятся на карантине из-за угрозы коронавируса

Все граждане, прибывающие из Китая, проходят строгий контроль. В диагностической лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии обеспечено круглосуточное дежурство для проведения исследований и тестов.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Всего медицинским наблюдением охвачено более 1 100 как наших граждан, так и граждан других государств, которые посещали Китай и вернулись к нам. Сегодня 468 из них уже закончили медицинское наблюдение – прошло более двух недель. Остальные находятся дальше под наблюдением медицинской службы.

311 студентов китайских находятся под наблюдением в общежитиях в местах отдельного проживания. В тех общежитиях, где нет возможности создать условия для отдельного проживания, они располагаются в «Бригантине» и в реабилитационном центре «Загорье». Сегодня это более 140 человек, которые проходят медицинское наблюдение.