Министр здравоохранения Беларуси рассказал, сколько граждан находятся на карантине из-за угрозы коронавируса

Новости Беларуси. Как сообщил 20 февраля министр здравоохранения Беларуси, случаев коронавирусной инфекции в стране не зафиксировано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Как сообщил 20 февраля министр здравоохранения Беларуси, случаев коронавирусной инфекции в стране не зафиксировано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все граждане, прибывающие из Китая, проходят строгий контроль. В диагностической лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии обеспечено круглосуточное дежурство для проведения исследований и тестов.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Всего медицинским наблюдением охвачено более 1 100 как наших граждан, так и граждан других государств, которые посещали Китай и вернулись к нам. Сегодня 468 из них уже закончили медицинское наблюдение – прошло более двух недель. Остальные находятся дальше под наблюдением медицинской службы.
311 студентов китайских находятся под наблюдением в общежитиях в местах отдельного проживания. В тех общежитиях, где нет возможности создать условия для отдельного проживания, они располагаются в «Бригантине» и в реабилитационном центре «Загорье». Сегодня это более 140 человек, которые проходят медицинское наблюдение.
У первых 22-го числа медицинское наблюдение заканчивается. А 19-го было проведено лабораторное исследование. Ни у кого из них наличие коронавируса не подтвердилось. 21-го будет повторное исследование, которое еще раз зафиксирует, что у них нет признаков инфекции, и 22-го они вернутся к местам постоянного проживания.
Число заражений коронавирусом сократилось в четыре раза
С 30 января белорусские эпидемиологи работают в режиме повышенной готовности. Особые меры безопасности введены и в Национальном аэропорту. Все медицинские организации готовы к приему пациентов с подозрением на заболевание и проведению всех необходимых процедур.