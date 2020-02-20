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Марзалюк: «Когда преподаватель, закончивший пед, не может решить контрольную за 11-ый класс со свеженьким дипломом – это как?»

20 февраля 2020 14:45
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Подготовку педагогов обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Может быть всеобщее высшее образование по-настоящему? По-моему, это профанация. Мы 8 тысяч человек отчисляем в год с высшей школы. При этом набор построен так, что сначала зачисляют ВУЗы, а уж по остаточному принципу средние и средне-специальные учебные заведения. У нас всё построено на том, чтобы в первую очередь закрыть высшую школу. А уже там, как придётся, с другими. Как вам кажется?

Марина Ильина, директор гимназии № 10 г. Минска, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Я, во-первых, профессионально против всеобщего высшего образования.

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Игорь Марзалюк:
Я тоже.

Марина Ильина:
Потому что качество студента – это на выпуске потом качество специалиста, который будет. И здесь нужно говорить о том, что исторически так сложилось на протяжении последних 20 лет, в обществе просто это витает – обязательное высшее образование. Я вот я, как мама, тоже думаю, мои дети сейчас в 9-ом классе: это колледж, это высшее образование. И просто я разговариваю с другими родителями, и никто не видит иного.

То есть, я говорю, может же человек быть хороший, хороший специалист в какой-либо области и без высшего образования. И если дальше он захочет развиваться, он найдёт пути развития.

Марзалюк: «Когда преподаватель, закончивший пед, не может решить контрольную за 11-ый класс со свеженьким дипломом – это как?»-1

Игорь Марзалюк:
Сколько среди этих дипломов по-настоящему верифицированных, честных дипломов получается? Когда преподаватель, закончивший пед, специальность «учитель математики», не может решить контрольную за 11-ый класс со свеженьким дипломом – это как?!

Марина Ильина:
Мы не должны выпускать таких специалистов. В этом случае лучше отчислять.

Игорь Марзалюк:
Так лучше двойки ставить, правильно?!

Марина Ильина:
Да. И цифра будет больше отчисления.

# Образование в Беларуси # общество # Игорь Марзалюк

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