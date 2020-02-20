Марзалюк: «Когда преподаватель, закончивший пед, не может решить контрольную за 11-ый класс со свеженьким дипломом – это как?»

Подготовку педагогов обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Может быть всеобщее высшее образование по-настоящему? По-моему, это профанация. Мы 8 тысяч человек отчисляем в год с высшей школы. При этом набор построен так, что сначала зачисляют ВУЗы, а уж по остаточному принципу средние и средне-специальные учебные заведения. У нас всё построено на том, чтобы в первую очередь закрыть высшую школу. А уже там, как придётся, с другими. Как вам кажется?

Марина Ильина, директор гимназии № 10 г. Минска, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Я, во-первых, профессионально против всеобщего высшего образования.

Лосев: «Педагог высшей школы своим личным примером, по принципу «делай как я», учит этике будущего специалиста»

Игорь Марзалюк:

Я тоже.

Марина Ильина:

Потому что качество студента – это на выпуске потом качество специалиста, который будет. И здесь нужно говорить о том, что исторически так сложилось на протяжении последних 20 лет, в обществе просто это витает – обязательное высшее образование. Я вот я, как мама, тоже думаю, мои дети сейчас в 9-ом классе: это колледж, это высшее образование. И просто я разговариваю с другими родителями, и никто не видит иного.