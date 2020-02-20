Она бросила его с четырьмя детьми, а он усыновил пятого и воспитывает всех сам. История отца-одиночки

В этом сюжете программы «Специальный репортаж» разговор будет непростым. Для Александра это почти как вновь пережить ту карусель эмоций: жена пропадала на несколько дней – возвращалась, он её прощал – она уходила вновь. В последний раз – на год, и так по замкнутому кругу. Пока его не прервал решительный шаг – развестись и самому растить пятерых детей.

Александр Запасник, отец-одиночка:

Наверное, устала бывшая жена от такой жизни, от суматохи этой. Захотела свободы. Ну и всё. Раз ушла, второй раз ушла. Потом привыкла, понравилось. Потом, как ушла и с концами. Мне осталось только сидеть с детьми, растить. Не бросать же их. Даже не знаю, как тут осуждать или не осуждать. Конечно, поступила плохо она. А что ж сделаешь? Раз она так захотела…

О бывшей жене он говорит неохотно. А вот о детях с удовольствием. Пока они в школе, экскурсия по скромно обставленной, но чистой трёхкомнатной квартире. Александр Запасник:

Вот эта комната большая, здесь проживаю я с маленьким Захаром. Ну а там дальше – тут мои парни живут: один, второй здесь. А там, дальше – девочки в той комнате.

Галина Буро, корреспондент СТВ:

Это заметно: и розовые шторы, и плакаты. Александр Запасник:

Кухонька скромненькая. Галина Буро:

Кто хозяйничает на кухне у вас? Александр Запасник:

В основном, я, конечно, и дочка помогает.

А вот и его цветы жизни. С любопытством разглядывая камеру, малыши стеснительно переминаются с ноги на ногу в прихожей. Александр Запасник:

Вот вся моя семья: старшая – Полина, Кирилл, Станислав, Яна и Захар – самый младший, самый шустрый. Кстати, маленького Захара мужчина усыновил. Мальчик родился у бывшей жены уже после развода. Оставить ребёнка у женщины с синдромом «кукушки» Александр не смог.

Захар говорит, что станет лётчиком – не удивительно, над деревней то и дело летают военные самолёты – рядом лидская авиабаза. Он быстро освоился перед камерой и стал показывать свои игрушки. Пусть, их немного, но отец изо всех сил старается заменить детям маму.

Александр Запасник:

Пелёнки мотали, памперсы. Кашки варили всякие там на молоке.

То, что раньше в семье делили с женой на двоих, он научился делать сам. День расписан. Встаёт в 6 утра, готовит завтрак, детей ведёт в школу, младшего в детский сад. А сам – на работу в совхоз, где трудится станочником деревообрабатывающих станков. Вечером обязательно проверяет уроки, стирает, готовит ужин. Кстати, с продуктами помогает совхоз.

Александр Запасник:

Вот сегодня будут у нас драники на вечер.

Василий Рубцевич, директор Дворищанского детского сада-средней школы:

Хочу сказать, что человек очень надёжный, достойный. И дети, они всегда очень аккуратные, опрятные. И очень хочу сказать, отзывчивые и добрые.

С деньгами в такой большой семье туго, но Александр нам ни разу на это не пожаловался: есть зарплата и адресная помощь выплачивается ежемесячно. Как ни странно, помогает тёща. А любимое семейное занятие – просмотр маленького старого телевизора, который уже плохо передаёт цвета.

Пусть в семье постоянно надо выбирать между подарками и бытовыми вещами, здесь все, как один, уверены: их папа самый лучший. Правда, маленький Захар иногда бабушку называет мамой. А старшие дети пытаются понять, почему мама их бросила.

Полина Запасник, дочь:

Хороший папа, как-то держится. Плохо, когда мамы или папы нет в семье. Вот мамы нет, но это как бы... Ну не знаю…

Жениться второй раз он думал. Но переживает, будет ли чужая женщина любить его детей. Александр Запасник:

Даже, допустим, если будет женщина и у неё будет двое или хотя бы один ребёнок, всё равно же она будет любить своего больше. А отталкивать моих. Мне такого не надо тоже.