Лосев: «Педагог высшей школы своим личным примером, по принципу «делай как я», учит этике будущего специалиста»

Подготовку педагогов обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Как преподаётся этика в ВУЗах на сегодняшний день, в каком объеме, как? Или уже совсем заявили, что этика не нужна, философия не нужна – вышвырнем всё?

Зачем пришлось разрабатывать этический кодекс педагога: «Отсутствие в учебных планах профильного ВУЗа педагогической этики»

Владимир Лосев, ректор Международного университета МИТСО:

Игорь Александрович, Вы знаете прекрасно ответ на этот вопрос. С учетом сокращения так называемого блока «соц-гум» – социально-гуманитарных дисциплин и философских в рамках, опять же, перехода с 5-летнего на 4-летний срок получения высшего образования, конечно, всё это сокращено.

И в итоге получается, что педагог высшей школы – он, собственно, этике не учит. Но он своим примером, своим отношением, первое – к студенту, своим отношением к свои коллегам-преподавателям, своим отношением к научному сообществу, умением вести грамотную, конструктивную дискуссию без перехода на какие-то оскорбления и в научной среде, и с тем же студентом, он как раз своим личным примером по принципу «делай как я», он и учит этике будущего специалиста.

У нас приходит вчерашний школьник, и мы видим, что такое абитуриент, что такое – первокурсник, и как он меняется за эти 4 года – это уже взрослый человек, который готов войти в самостоятельную жизнь. И вот здесь как раз и задача вузовского преподавателя, что бы он ни преподавал – будь то это математика, право: «Делай как я, и это будет правильно».