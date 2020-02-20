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Число заражений коронавирусом сократилось в четыре раза

20 февраля 2020 12:56
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Новости мира. Число новых заражений коронавирусом сократилось в четыре раза,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество пациентов, которые вылечились от COVID-19, второй день подряд превышает число новых подтвержденных случаев заболевания.

Число заражений коронавирусом сократилось в четыре раза-1

По последним данным, из больниц выписались уже свыше 16 тысяч пациентов. Число заболевших превысило 74 500 человек. Из центра заболевания продолжают эвакуировать иностранных граждан.

Число заражений коронавирусом сократилось в четыре раза-4

Накануне в провинцию Хубэй прибыл украинский самолёт. Он вывез 73 человека, 28 из которых – иностранцы. В начале месяца своих граждан эвакуировал также Казахстан. Среди них было и 5 наших соотечественников.

Два человека умерли от коронавируса на лайнере Diamond Princess

Число заражений коронавирусом сократилось в четыре раза-7

За оперативное содействие в эвакуации белорусов, от имени правительства нашей страны слова искренней благодарности казахстанской стороне выразил премьер-министр Беларуси. 

# Коронавирус # Фотофакт

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