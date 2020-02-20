Число заражений коронавирусом сократилось в четыре раза

Новости мира. Число новых заражений коронавирусом сократилось в четыре раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество пациентов, которые вылечились от COVID-19, второй день подряд превышает число новых подтвержденных случаев заболевания.

По последним данным, из больниц выписались уже свыше 16 тысяч пациентов. Число заболевших превысило 74 500 человек. Из центра заболевания продолжают эвакуировать иностранных граждан.

Накануне в провинцию Хубэй прибыл украинский самолёт. Он вывез 73 человека, 28 из которых – иностранцы. В начале месяца своих граждан эвакуировал также Казахстан. Среди них было и 5 наших соотечественников. Два человека умерли от коронавируса на лайнере Diamond Princess