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«Боролись за право называться белорусами». Сын узника польского концлагеря в Берёзе-Картузской рассказал об отце

18 марта 2021 16:44
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Новости Беларуси. В 1934 году в небольшом западно-белорусском городке Береза-Картузская польскими властями был создан один из самых жутких концлагерей ХХ века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Боролись за право называться белорусами». Сын узника польского концлагеря в Берёзе-Картузской рассказал об отце-1

Попадали в него без суда и следствия, обжаловать решение было невозможно, срок пребывания не регламентировался. А мотив к заключению, по сути, был один – политическое инакомыслие.

«Из нашего лагеря можно выйти или на собственные похороны, или в дом умалишённых». Рассказываем о концлагере в Березе-Картузской

«Боролись за право называться белорусами». Сын узника польского концлагеря в Берёзе-Картузской рассказал об отце-4

Отец ветерана войны Федора Трутько Степан был членом Коммунистической партии. Всегда называл и считал себя белорусом, за что мог поплатиться свободой.

«Боролись за право называться белорусами». Сын узника польского концлагеря в Берёзе-Картузской рассказал об отце-7

Федор Трутько, ветеран, сын узника концлагеря:
Прав не давали никаких. Дело в том, что белорусское все было запрещено. Ни книг, ни школ, ни литературы. На беларускай мове не было ничего. А так они считали белорусов как нацию низшую, низшей расы. Поляки – это была высшая раса. Если ты поляк – тебе одна зарплата, за ту же самую работу если белорус – наполовину или на сколько-то меньше получали. Поэтому все время борьба была. Вот за эту борьбу отца все время сажали в тюрьмы. Боролись люди за свою правоту, за свое право называться белорусами.

«Боролись за право называться белорусами». Сын узника польского концлагеря в Берёзе-Картузской рассказал об отце-10

Ребенком маленький Федор отца не помнит – он был в заключении. Одним из последних мест в 1937 году стала Береза-Картузская.

«Боролись за право называться белорусами». Сын узника польского концлагеря в Берёзе-Картузской рассказал об отце-13

Федор Трутько:
По его рассказам, было несовместимо с жизнью – такие пытки делали. Там был порядок такой: если ты переступил порог этого концлагеря, ты лишался права голоса. Не имел права разговаривать ни с кем и не имел права ходить пешком, только бегом.

«Боролись за право называться белорусами». Сын узника польского концлагеря в Берёзе-Картузской рассказал об отце-16

Назло врагам Степан Трутько выжил. Во время Великой Отечественной защищал Севастополь. За время войны и плена сохранил даже партийный билет. Прожил долгую жизнь – почти 70 лет – и прожил ее белорусом. Его воспоминания легли в основу книги «Они не стали на колени».

# История # общество # Федор Трутько # Степан Трутько # Фотофакт

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