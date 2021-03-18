«Боролись за право называться белорусами». Сын узника польского концлагеря в Берёзе-Картузской рассказал об отце

Новости Беларуси. В 1934 году в небольшом западно-белорусском городке Береза-Картузская польскими властями был создан один из самых жутких концлагерей ХХ века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попадали в него без суда и следствия, обжаловать решение было невозможно, срок пребывания не регламентировался. А мотив к заключению, по сути, был один – политическое инакомыслие. «Из нашего лагеря можно выйти или на собственные похороны, или в дом умалишённых». Рассказываем о концлагере в Березе-Картузской

Отец ветерана войны Федора Трутько Степан был членом Коммунистической партии. Всегда называл и считал себя белорусом, за что мог поплатиться свободой.

Федор Трутько, ветеран, сын узника концлагеря:

Прав не давали никаких. Дело в том, что белорусское все было запрещено. Ни книг, ни школ, ни литературы. На беларускай мове не было ничего. А так они считали белорусов как нацию низшую, низшей расы. Поляки – это была высшая раса. Если ты поляк – тебе одна зарплата, за ту же самую работу если белорус – наполовину или на сколько-то меньше получали. Поэтому все время борьба была. Вот за эту борьбу отца все время сажали в тюрьмы. Боролись люди за свою правоту, за свое право называться белорусами.

Ребенком маленький Федор отца не помнит – он был в заключении. Одним из последних мест в 1937 году стала Береза-Картузская.

Федор Трутько:

По его рассказам, было несовместимо с жизнью – такие пытки делали. Там был порядок такой: если ты переступил порог этого концлагеря, ты лишался права голоса. Не имел права разговаривать ни с кем и не имел права ходить пешком, только бегом.