Президент Беларуси: порой у нас адвокаты из адвокатов превращаются...

Новости Беларуси. Белорусское законодательство должно быть готово дать ответ любым проявлениям деструктивной активности. При этом не только оперативно реагировать на нарушения, но и упреждать возможные угрозы. Такова позиция Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 марта во Дворце Независимости обсуждали законодательные новации в сфере национальной безопасности и охраны общественного порядка.

И здесь любопытен международный опыт. Подобные новации в последнее время внедряются во многих странах. В Уголовном кодексе Германии прописан срок до 5 лет лишения свободы за подстрекательство к разжиганию ненависти против определенной части населения. А одна из статей гласит, что тот, кто призывает к противоправному деянию, несет ответственность и за само деяние, если оно наступило. Во Франции в апреле 2019 года вступил в силу закон, который вводит наказание для тех, кто появится на митингах в масках или с закрывающим лицо платком. Штраф за это может составить до 15 тысяч евро.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как докладывают наши соответствующие оперативные работники, спецслужбы, жить нам спокойно не дадут. А значит, нужно быть готовым к любым проявлениям деструктивной деятельности: от призывов к незаконным забастовкам до манипулирования сознанием людей посредством интернет-технологий. На каждый подобный шаг в арсенале у нас должны иметься адекватные инструменты реагирования. Здесь присутствуют руководители правительства, парламента, судейского корпуса и правоохранительных ведомств. Хотелось бы услышать от вас ответы на ряд вопросов. Во-первых, какие основные изменения планируются в уголовном законодательстве? Насколько системно оно пересмотрено, в полной ли мере обеспечивается охрана конституционного строя? И при этом еще раз хочу подчеркнуть: речь не должна идти только о закручивании, завинчивании гаек. Где-то должно быть и усиление ответственности, а где-то, как мы работали над другими кодексами, к примеру, должны быть и послабления.

Что сделано для наведения порядка в отдельных правоохранительных органах и, прежде всего, в адвокатуре? Основная задача этого правового института – защита законных интересов граждан, субъектов хозяйствования. Как они здесь неукоснительно соблюдают закон? Порой у нас адвокаты из адвокатов превращаются, если они защищают, там, допустим, интересы отдельных протестунов – еще становятся хуже этих протестунов. Ну, наверно же не бесплатно. Поэтому давайте и на этот вопрос посмотрим.