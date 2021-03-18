Александр Лукашенко: «Угрозы семьям, детям – это должно вырезаться калёным железом. Говорю прямым текстом»

Новости Беларуси. Белорусское законодательство должно быть готово дать ответ любым проявлениям деструктивной активности. При этом не только оперативно реагировать на нарушения, но и упреждать возможные угрозы. Такова позиция Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что еще необходимо, чтобы наши граждане могли спокойно жить и работать, а госслужащие, военные – исполнять свой долг? Вот эти вбросы в интернет – персональные данные, угрозы семьям, детям – это должно вырезаться каленым железом. Говорю прямым текстом.

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