Министр образования Саудовской Аравии: Беларусь может стать одной из стран, в которой наши студенты смогут получать образование

Особое внимание – к сфере IT-технологий. В Минске делегация посетит ряд крупнейших вузов страны, Академию наук и учреждения общего среднего образования.

Новости Беларуси. Студенты из Саудовской Аравии – в вузах Беларуси: такую возможность 11 сентября обсуждают представители министерств образования двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Богуш , первый заместитель министра образования Республики Беларусь: Мы планируем по итогам визита делегации Саудовской Аравии выйти на разработку и подписание соответствующей программы взаимодействия, которая будет включать в себя несколько важных направлений. Начиная от, конечно, академического взаимодействия, взаимодействия в сфере подготовки квалифицированных специалистов в системе высшего образования,

Ахмед Мухаммед аль-Иса, министр образования Королевства Саудовская Аравия:

Студенты из нашей страны обучаются во многих университетах мира. И мы полагаем, что Беларусь может стать одной из стран, в которой они смогут получать образование. Также мы планируем предоставить несколько стипендий студентам из Беларуси для обучения в Саудовской Аравии.

В частности тем, кто изучает арабский язык, будущим инженерам и представителям технических профессий.

К слову, несколько образовательных проектов между нашими странами уже реализуется. Среди них – обмен преподавателями и научно-исследовательскими кадрами.