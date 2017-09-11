Министр образования Саудовской Аравии: Беларусь может стать одной из стран, в которой наши студенты смогут получать образование
Новости Беларуси. Студенты из Саудовской Аравии – в вузах Беларуси: такую возможность 11 сентября обсуждают представители министерств образования двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гостей интересует опыт в подготовке инженерных и медицинских специальностей.
Особое внимание – к сфере IT-технологий. В Минске делегация посетит ряд крупнейших вузов страны, Академию наук и учреждения общего среднего образования.
Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:
Мы планируем по итогам визита делегации Саудовской Аравии выйти на разработку и подписание соответствующей программы взаимодействия, которая будет включать в себя несколько важных направлений. Начиная от, конечно, академического взаимодействия, взаимодействия в сфере подготовки квалифицированных специалистов в системе высшего образования,
организации совместных исследований и участия в совместных международных проектах.
Ахмед Мухаммед аль-Иса, министр образования Королевства Саудовская Аравия:
Студенты из нашей страны обучаются во многих университетах мира. И мы полагаем, что Беларусь может стать одной из стран, в которой они смогут получать образование. Также мы планируем предоставить несколько стипендий студентам из Беларуси для обучения в Саудовской Аравии.
В частности тем, кто изучает арабский язык, будущим инженерам и представителям технических профессий.
К слову, несколько образовательных проектов между нашими странами уже реализуется. Среди них – обмен преподавателями и научно-исследовательскими кадрами.