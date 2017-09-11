Прямой эфир

Бизиборд своими руками: родители из Бреста сделали развивающую доску для дочери

11 сентября 2017 11:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На что только не готовы пойти родители ради блага своего ребенка! Даже стать настоящими ремесленниками и вручную мастерить для него игрушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот так, кончиками пальцев, маленькая Настя познает мир.

Дверцы, замки, пуговицы, цепочки и даже калькулятор – увлекательно, но в то же время безопасно.

Бизиборд своими руками: родители из Бреста сделали развивающую доску для дочери-1

Анна Лукьянович, житель Бреста:
Ребенок растет и ему все интересно – розетки, выключатели, включатели. Интересно то, что нельзя.

Как утолить неуемное любопытство годовалой малышки Анна Лукьянович вместе с мужем Сергеем думали недолго.

Развивающая доска или бизиборд – для усидчивости и мелкой моторики то, что надо. Но найти подходящую в ближайшем магазине игрушек оказалось не так просто, пришлось включать родительскую смекалку.

Бизиборд своими руками: родители из Бреста сделали развивающую доску для дочери-4

Сергей Лукьянович, житель Бреста:
Таких интересных игрушек в магазине не найдешь. Что-то хотелось своими руками сделать.

Да еще и с пользой. А она очевидна не только родителям.

Бизиборд своими руками: родители из Бреста сделали развивающую доску для дочери-7

Петр Бутрим, СТВ:
О положительном влиянии на мозг ребенка таких, на первый взгляд простых, досок говорят даже ученые. Игровая панель не только развивает сообразительность и мелкую моторику, но и, по сути, открывает мир через прикосновения.

Не иначе как незаменимый помощник для взрослых. В восторге от подаренных бизибордов ручной работы и большое окружение семьи Лукьянович.

Близкие и друзья уже выстроились в длинную очередь.

Анна Лукьянович:
Друзья отреагировали: «Сделайте нам тоже». 

А пока на прилавках игрушек-тренажеров не так много как хотелось бы, большое поле для фантазии остается как у активных родителей, так и у белорусских производителей детских товаров.

Бизиборд своими руками: родители из Бреста сделали развивающую доску для дочери-10

# общество # Игры с детьми # Игрушки # Фотофакт # Пётр Бутрим # Анна Лукьяноввич # Сергей Лукьянович

Другие новости рубрики

Все новости
«Минск. Начало 50-х»: фотовыставка к 950-летию Минска открылась в Центральной библиотеке им.Я.Купалы
11 сентября 2017 10:45

«Минск. Начало 50-х»: фотовыставка к 950-летию Минска открылась в Центральной библиотеке им.Я.Купалы

Чувства переполняют, когда ты находишься в воздухе! Грация полёта в танцах на полотнах
11 сентября 2017 10:11

Чувства переполняют, когда ты находишься в воздухе! Грация полёта в танцах на полотнах

Что такое криптовалюта: есть ли у виртуальных денег будущее?
11 сентября 2017 09:33

Что такое криптовалюта: есть ли у виртуальных денег будущее?