Бизиборд своими руками: родители из Бреста сделали развивающую доску для дочери
Новости Беларуси. На что только не готовы пойти родители ради блага своего ребенка! Даже стать настоящими ремесленниками и вручную мастерить для него игрушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вот так, кончиками пальцев, маленькая Настя познает мир.
Дверцы, замки, пуговицы, цепочки и даже калькулятор – увлекательно, но в то же время безопасно.
Анна Лукьянович, житель Бреста:
Ребенок растет и ему все интересно – розетки, выключатели, включатели. Интересно то, что нельзя.
Как утолить неуемное любопытство годовалой малышки Анна Лукьянович вместе с мужем Сергеем думали недолго.
Развивающая доска или бизиборд – для усидчивости и мелкой моторики то, что надо. Но найти подходящую в ближайшем магазине игрушек оказалось не так просто, пришлось включать родительскую смекалку.
Сергей Лукьянович, житель Бреста:
Таких интересных игрушек в магазине не найдешь. Что-то хотелось своими руками сделать.
Да еще и с пользой. А она очевидна не только родителям.
Петр Бутрим, СТВ:
О положительном влиянии на мозг ребенка таких, на первый взгляд простых, досок говорят даже ученые. Игровая панель не только развивает сообразительность и мелкую моторику, но и, по сути, открывает мир через прикосновения.
Не иначе как незаменимый помощник для взрослых. В восторге от подаренных бизибордов ручной работы и большое окружение семьи Лукьянович.
Близкие и друзья уже выстроились в длинную очередь.
Анна Лукьянович:
Друзья отреагировали: «Сделайте нам тоже».
А пока на прилавках игрушек-тренажеров не так много как хотелось бы, большое поле для фантазии остается как у активных родителей, так и у белорусских производителей детских товаров.