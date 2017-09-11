Бизиборд своими руками: родители из Бреста сделали развивающую доску для дочери

Новости Беларуси. На что только не готовы пойти родители ради блага своего ребенка! Даже стать настоящими ремесленниками и вручную мастерить для него игрушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот так, кончиками пальцев, маленькая Настя познает мир. Дверцы, замки, пуговицы, цепочки и даже калькулятор – увлекательно, но в то же время безопасно.

Анна Лукьянович, житель Бреста:

Ребенок растет и ему все интересно – розетки, выключатели, включатели. Интересно то, что нельзя. Как утолить неуемное любопытство годовалой малышки Анна Лукьянович вместе с мужем Сергеем думали недолго. Развивающая доска или бизиборд – для усидчивости и мелкой моторики то, что надо. Но найти подходящую в ближайшем магазине игрушек оказалось не так просто, пришлось включать родительскую смекалку.

Сергей Лукьянович, житель Бреста:

Таких интересных игрушек в магазине не найдешь. Что-то хотелось своими руками сделать. Да еще и с пользой. А она очевидна не только родителям.