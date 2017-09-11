«Минск. Начало 50-х»: фотовыставка к 950-летию Минска открылась в Центральной библиотеке им.Я.Купалы

Любимый город всегда молодой! В канун своего 950-летия заслуживает самых лучших подарков. Так, в библиотеке имени Янки Купалы предлагают отправиться в уникальное путешествие в прошлое. Только здесь можно пронестись по главному проспекту на волгах, примерить шляпки, как у наших бабушек и даже заглянуть в цеха к стахановцам .

На этих черно-белых кадрах из 50-х кто-то вспомнит свое детство в кинотеатре «Летнем» и на Комсомольском озере, кто-то – как назначал свидание в Центральном сквере.. Современники же удивятся видам былой улицы Зыбицкой и не узнают площадь Победы без монумента. 40 уникальных фото переносят нас в эпоху послевоенного Минска, когда столицу возрождали всем городом.

Но долгое время об эксклюзивной коллекции было известно лишь то, что их издал в 1967 году студент архитектурного техникума, а вот имя автора оставалось тайной.

Если бы не живой интерес сотрудника Белорусского архива кинофотофонодокументов Геннадия Дубатовки, его история напоминает детектив Шерлока Холмса…

А далее благодаря сотруднику исторического архива Надежде Савченко удалось узнать контакты родственников Ефима Лившица из США. Они сообщили, что родился автор в 1904-м году в Минске, закончил коммерческое училище, БГУ и стал профессиональным фотографом. До войны работал в историческом музее и на «Беларусьфильме», а после – в «Белгоспроекте». Практически все снимки на выставке представлены впервые, а некоторые виды без аннотации даже для старожилов станут ребусом…

Но на этом реверанс в прошлое не заканчивается! Выставка станет отличным гидом по истории моды. Вдохновляйтесь этой осенью и кружитесь в пышных юбках в стиле нью-луки лаконичных пальто-трапециях!

Атмосферу 50-х поддержали и сотрудницы библиотеки, которые встречали всех гостей в нарядных ретро платьях из гардеробчика «Беларусьфильма»! Под старые песни о Минске в исполнении Анатолия Подгайского,Тамары Раевской и Юрия Смирноваокунаться в эпоху и ностальгировать было одно удовольствие!

Летопись послевоенного Минска немыслима без его жителей. Оттого на презентации выставки всем минчанам подарили замечательную возможность – совершить экскурсию в новый тогда район автозавода! Фильм «Автоград» был создан по сценарию Георгия Лазарева в 1951 году. От детей до родителей. От зарядки учеников ремесленных училищ до жизни стахановцев на автозаводе. От стройки новых домов до роста населения…Фильм ярко демонстрирует жизнь послевоенного Минска и строителей светлого Будущего…Так что спешите окунуться в «Другой Минск», ведь без памяти нет настоящего! До 7 октября выставка будет работать в Купаловской библиотеке, а затем начнет кочевать по другим библиотекам столицы.