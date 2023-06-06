Жемчужина ушедшей эпохи! Вот чем знаменит дом-музей Ваньковичей

Вероника Макаревич, ведущая:

Дамы и господа, добро пожаловать в одну из самых удивительных усадеб столицы. Памятник архитектуры XVIII века – бывшее городское поместье знаменитых Ваньковичей. А еще центр музыкальной и культурной жизни для местных аристократов. Познакомимся с историей жемчужины ушедшей эпохи!

Вдохновение рядом. Обожаете искусство и XIX век? Тогда приглашаем на атмосферный променад в дом-музей Ваньковичей. История усадьбы уходит в конец XVIII века. Деревянный дом построили князья Друцкие-Любецкие. В 1846-м райский островок приобрел Эдвард Ванькович. Его жена Михалина была из знатного рода Монюшек. Вместе воспитывали 13 детей и, как предполагают историки, приезжали сюда только в зимний период. Рядом стояла гимназия, где обучались дети. Имение хоть и красивое, но было тесным для огромной семьи. К тому же хозяин Эдвард Ванькович владел загородными особняками. Один из них сохранился сегодня на Филимонова, 23. Через аллею гости въезжали на каретах, наслаждались ароматным садом и экзотической оранжереей.

Алексей Сухан, научный сотрудник музея «Дом Ваньковичей. Культура и искусство первой половины XIX века»:

Здание, где сейчас находятся турфирмы, – это бывший кухонный флигель. На первом этаже наверняка производилась основная грязная кухонная работа. Возможно, разделывались мясные туши, варились каши, а слуги, которые обеспечивали эту работу, готовили пищу, жили на втором этаже.

Это тоже вспомогательная постройка. На первом этаже этого здания раньше располагались каретная и конюшня – прообраз современного гаража. На вторых этажах склады, амбары. Предположительно, с окрестных деревень сюда свозили зерно, оно шло на перепродажу в Западную Европу.

Прославил род на весь мир художник Валентий Ванькович. Мастер романтизма, портретист от бога. В его честь сегодня скульптура. Правда, был ли он в этом доме, доподлинно неизвестно. Двоюродный брат Эдвард приобрел имение уже после его смерти. Гению суждено было появиться на свет 12 мая 1800 года в усадьбе Калюжицы Игуменского уезда. Сегодня это Березинский район. Он родился в семье шляхтичей. Отец был судьей. Первое образование получил на дому. Затем были Полоцкий иезуитский коллегиум, Виленский университет. Отличник во всем. Учил латынь, интересовался физикой и страстно любил живопись. Им восхищались не только друзья и знакомые, но и преподаватели. Своим талантом он заслужил учебу за границей.

Яна Козловская, младший научный сотрудник музея «Дом Ваньковичей. Культура и искусство первой половины XIX века»:

Первым преподавателем, который оказал на него большое влияние в художественном плане, был Ян Рустем. Он много работ его копирует. Еще в студенческие годы он знакомится с участниками товариществ филоматов, филаретов. Для Валентия было честью писать портреты этих молодых людей… Насколько талантливо он передавал натуру, насколько приближенно. В 25 лет Валентий едет в Петербург, поступает в Императорскую Академию художеств. Находясь в Петербурге, он еще пишет свою саму известную работу «Адам Мицкевич на скале Аюдак». То есть слава к нему пришла в возрасте 28 лет. Изобразил поэта-романтика, Адам еще был ему близким другом. Рядом с ним находится лира, чтобы подчеркнуть талант этого поэта. Превозносит его до Олимпа, до уровня богов.

В 1829 году Валентий приезжает в Минск и вместе с художником-любителем Чеславом Монюшко создает художественную мастерскую. Он активно пишет портреты близких: сестры Станиславы и любимой жены Анели. Она была его главной музой. В музее представлен портрет с тремя детьми. Через 10 лет маэстро покидает родину. Путь его проходил через территорию Германии. Он копирует полотна Рафаэля, Тициана и Рубенса. В 1841-м оказывается в столице художников – Париже, где уходит с головой в историю и трудится над огромными полотнами про Наполеона. И еще много бы успел подарить миру, но чахотка не дала шанса исполнить задуманное.

Яна Козловская:

12 мая, как и в день его рождения, 1842 года он умирает. Умирает как раз на руках Адама Мицкевича. Перед смертью успел даже составить свое завещание, где он описал, кому какие работы он хочет оставить. Похоронен он был в Париже, на кладбище Монмартр. Можно представить, как 170 лет назад в роскошной парадной гостиной семья Ваньковичей принимала дорогих гостей. На то время Минск – маленький город, аристократы хорошо были знакомы между собой. Устраивали музыкальные вечера, декламировали стихи. Здесь мог чаевничать Винцент Дунин-Марцинкевич, Элиза Ожешко и, конечно, Монюшки. Интерьеры воскресили под стать эпохе и подобрали антиквариат с иголочки. Гарнитур из орехового дерева тонирован под алый оттенок. На то время красное дерево было самым модным и дорогим. Столик с ножками – в виде львиных лап. Люстра с фруктами и цветами. Нотки барокко и рококо придают необычайный шарм.

Алексей Сухан:

Раньше здесь вместо лампочек горели свечи, мы видим, что под подсвечником находится маленький цветочек. Это чашечка, чтобы туда стекала свеча. Восковые свечи – это лучшие свечи на тот момент, это самые дорогие свечи. Богатые люди восковые свечи в основном использовали на светских раутах, когда другим богатым людям показывали статус и достаток. В быту лучшими считались свечи именно из бараньего жира. Он быстрее всего застывает. Широко, конечно, применялся и свиной жир при изготовлении свечей. Запах от таких свечей был соответствующий.

От Ваньковичей сохранился лишь один экспонат. Зато какой! Известная скульптура в мире искусства «Поцелуй Амура и Психеи». В 1920-м последний хозяин усадьбы Петр Ванькович в спешке собирал ценное имущество. Национализация советами была неизбежна. Видно, приказал слугам закопать в землю семейную реликвию в надежде вернуться. Но увы. С 1920-го по 1970-е годы здесь разместили коммунальные квартиры. Памятник архитектуры пришел в упадок. В конце 1980-х его снесли до фундамента и возвели заново в 1990-х годах. При реконструкции эту скульптуру чудом обнаружили археологи. Она ожила в руках мастеров спустя 60 лет.

Алексей Сухан:

Дамские кресла были предназначены для дам. Мы знаем, что платья того времени имели достаточно сложную структуру: каркас, множество кружев. Чтобы поместились эти пышные юбки, изготавливались эти кресла. Если не было задней спинки, можно было присесть с обеих сторон. Когда кто-то проходил сзади, то мог полюбоваться стройной и красивой осанкой девушки. Бон аппетито! Еду повара готовили во флигеле, чтобы запахи не распространялись в высоких покоях. Блюда приносили в буфетную и разогревали в печи-голландке. Изысканно сервировали и подавали в столовую, где спокойно могло разместиться до 20 человек. В небольших имениях выручал стол-сороконожка, который легко трансформировался и раскладывался до шести метров.

Алексей Сухан:

Люстра действительно необычная. Она изготовлена в неоготическом стиле. Если внимательно присмотреться к самому центру люстры, то там можно заметить изображение небольшой церкви. Это влияние христианской культуры. Люстра была изготовлена на территории Российской империи в середине XIX века. Люстра очень тяжелая, ведь она отлита из бронзы. За трапезой воссоединялась вся семья, поэтому галерея родовых портретов для этих мест не редкость. Бабушки и дедушки любили рассказывать внукам истории, как прославлялись их предки. И здесь можно познакомиться с сарматским портретом. Герб, короткие подписи про представителей рода и моложавый вид – аккорды жанра. Художники стремились изобразить династию в самом расцвете сил, чтобы такими их запомнили потомки. Так, Тадеушу Добровольскому здесь 63, а выглядит на все 30.

Алексей Сухан:

Самый старый экспонат в доме-музее Ваньковичей – портрет Иеронима Ходкевича. Он был написан в 1613 году. Если мы сравним Иеронима с более поздним портретом Констанции Франтишка Сапеги, то можем заметить, что у Иеронима и Констанции очень похожие носы. Это родовая черта, которая устойчиво передается из поколения в поколение. Художники часто на этих портретах, которые писались для будущих поколений, выделяли такую черту лица, чтобы потом будущие поколения, когда у них это проявится, гордились своей наследственностью.