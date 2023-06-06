Хотите стать спасателем? Показываем, как проходит обычный день сотрудника МЧС

Вероника Макаревич, ведущая:

Быстрее, выше, сильнее. Пройти курс молодого бойца и узнать, каково это – укрощать пламя, предлагают белорусские спасатели. Вооружаемся необходимой экипировкой и мчим на поединок с огнедышащим «драконом».

Я вам сейчас включаю тревогу. Как вы услышали тревогу, одеваемся и садимся в машину. Валерия Яскевич, корреспондент:

Будем пробовать на скорость одеваться.

Куда мне бежать? А я не залезу. Встречайте новый столичный блокбастер. В центре внимания захватывающая битва: пожарные против огненной стихии. В главных ролях отважные журналисты, которые не побоялись бросить вызов багровым языкам пламени. Эпизод первый – подготовка к предстоящей полосе препятствий.

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:

Это семинар для прессы. У нас уже была теоретическая часть, где мы рассказали про все наши возможности, про то, чем занимаемся. И, конечно, вторая половина дня направлена на погружение корреспондентом в специфику деятельности наших спасателей, поэтому мы приготовили различные интерактивные площадки.

Глава вторая – грандиозная примерка боевых «нарядов». Дресс-код – то, что надо. Начнем с классики. Стильный полукомбинезон и куртку дополняют широкий пояс, брутальные сапоги, шлем и перчатки.

Далее образ в космическом стиле. Идеальный вариант для путешествий автостопом по галактике. Именно в такой экипировке мужественные герои работают в условиях радиации. А сейчас самое время познакомиться с инструментами спасателя. Куб жизни, вибрафон и даже кобра. Настоящий музей. Не иначе.

Принцип действия данного инструмента – кусаем. Этот кусаем и разжимаем.

– Закрывать эту штуку, да?

– Это потом, когда вы будете резать. Оно фиксируется. Отправляемся на задание. Цель дебютной миссии – срезать крышу автомобиля и спасти жертв аварии.

Следующее испытание – машина-перевертыш. Аттракцион не для слабонервных. Крутящаяся иномарка показывает, что происходит в салоне в момент автокатастрофы. – За ручку можно держаться.

– Надо или можно?

– Как хотите. Валерия Яскевич:

Когда это медленно, не страшно, а если бы было быстрее, то это жесть. Не советую. Дорожный хоррор позади. Сцена пятая – брутальная схватка огня и воды. Эпичный поединок двух стихий – невероятное зрелище.

А вот здесь бойцы отрабатывают навыки альпинизма, чтобы без труда забираться на любую вершину городского вулкана. Валерия Яскевич:

Я Spider-Man! Я всех спасу! И куда без правил оказания первой помощи? Евгений Барановский:

Эта площадка – работа в замкнутом пространстве. Полностью в боевой экипировке, в аппарате на сжатом воздухе. Это дымокамера, то есть имитация ликвидации пожара в помещении. Достаточно сложное направление, потому что, во-первых, психологически неудобно, некомфортно. Во-вторых, работаешь полностью в аппарате на сжатом воздухе. И здесь есть свои нюансы.

Испытаем весь спектр эмоций. Сквозь густой дым пробираемся в горящий дом и ликвидируем чрезвычайную ситуацию. Евгений Барановский:

Самое главное, что мы заходим одним звеном и выходим все вместе. Это наша специфика работы. Мы никогда не бросаем своих. Заходим вместе, возвращаемся вместе. Валерия Яскевич:

Это было, конечно, сложно. Нам подсвечивали фонариком, но пожарные обычно действуют в полной темноте. Это очень трудно. На очереди площадка с автоколенчатым подъемником.

Валерия Яскевич:

На высоте 50 метров открывается прекрасный вид на столицу. Высоко, страшно, но очень красиво. Столица как на ладони, но для романтики здесь места нет. С высоты птичьего полета спасатели борются с пламенем. Меняем локацию и знакомимся с пожарной автолестницей. Ее высота – 55 метров!

Полетели! Валерия Яскевич:

Чтобы девушкам пройти этот норматив, нужно пробежать 32,5 метра и подняться в первое окно за 10 секунд.

– Рекорд. Валерия Яскевич:

Мне сказали, что можно брать в команду. Надо подумать. В копилке бравых воинов немало ценных наград. Установить мировой рекорд? Пожалуйста! Белорусские богатыри способны на все.

А это самые шустрые бойцы. Пушистый взвод спешит на помощь. Спасать жизни четвероногих красавцев учат в Республиканском отряде специального назначения «ЗУБР» МЧС. В нашей службе мы используем четыре породы собак: лабрадор-ретривер, немецкая овчарка, бельгийская овчарка и английский пойнтер. Наши задачи – поиск людей в лесу и под завалами. К слову, хвостатые герои еще и отважные парашютисты.