Хотите стать спасателем? Показываем, как проходит обычный день сотрудника МЧС

Вероника Макаревич, ведущая:
Быстрее, выше, сильнее. Пройти курс молодого бойца и узнать, каково это – укрощать пламя, предлагают белорусские спасатели. Вооружаемся необходимой экипировкой и мчим на поединок с огнедышащим «драконом».
Вероника Макаревич, ведущая:
Быстрее, выше, сильнее. Пройти курс молодого бойца и узнать, каково это – укрощать пламя, предлагают белорусские спасатели. Вооружаемся необходимой экипировкой и мчим на поединок с огнедышащим «драконом».
Я вам сейчас включаю тревогу. Как вы услышали тревогу, одеваемся и садимся в машину.
Валерия Яскевич, корреспондент:
Будем пробовать на скорость одеваться.
Куда мне бежать? А я не залезу.
Встречайте новый столичный блокбастер. В центре внимания захватывающая битва: пожарные против огненной стихии. В главных ролях отважные журналисты, которые не побоялись бросить вызов багровым языкам пламени.
Эпизод первый – подготовка к предстоящей полосе препятствий.
Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:
Это семинар для прессы. У нас уже была теоретическая часть, где мы рассказали про все наши возможности, про то, чем занимаемся. И, конечно, вторая половина дня направлена на погружение корреспондентом в специфику деятельности наших спасателей, поэтому мы приготовили различные интерактивные площадки.
Глава вторая – грандиозная примерка боевых «нарядов». Дресс-код – то, что надо. Начнем с классики. Стильный полукомбинезон и куртку дополняют широкий пояс, брутальные сапоги, шлем и перчатки.
Далее образ в космическом стиле. Идеальный вариант для путешествий автостопом по галактике. Именно в такой экипировке мужественные герои работают в условиях радиации.
А сейчас самое время познакомиться с инструментами спасателя. Куб жизни, вибрафон и даже кобра. Настоящий музей. Не иначе.
Принцип действия данного инструмента – кусаем. Этот кусаем и разжимаем.
– Закрывать эту штуку, да?
– Это потом, когда вы будете резать. Оно фиксируется.
Отправляемся на задание. Цель дебютной миссии – срезать крышу автомобиля и спасти жертв аварии.
Следующее испытание – машина-перевертыш. Аттракцион не для слабонервных. Крутящаяся иномарка показывает, что происходит в салоне в момент автокатастрофы.
– За ручку можно держаться.
– Надо или можно?
– Как хотите.
Валерия Яскевич:
Когда это медленно, не страшно, а если бы было быстрее, то это жесть. Не советую.
Дорожный хоррор позади. Сцена пятая – брутальная схватка огня и воды. Эпичный поединок двух стихий – невероятное зрелище.
А вот здесь бойцы отрабатывают навыки альпинизма, чтобы без труда забираться на любую вершину городского вулкана.
Валерия Яскевич:
Я Spider-Man! Я всех спасу!
И куда без правил оказания первой помощи?
Евгений Барановский:
Эта площадка – работа в замкнутом пространстве. Полностью в боевой экипировке, в аппарате на сжатом воздухе. Это дымокамера, то есть имитация ликвидации пожара в помещении. Достаточно сложное направление, потому что, во-первых, психологически неудобно, некомфортно. Во-вторых, работаешь полностью в аппарате на сжатом воздухе. И здесь есть свои нюансы.
Испытаем весь спектр эмоций. Сквозь густой дым пробираемся в горящий дом и ликвидируем чрезвычайную ситуацию.
Евгений Барановский:
Самое главное, что мы заходим одним звеном и выходим все вместе. Это наша специфика работы. Мы никогда не бросаем своих. Заходим вместе, возвращаемся вместе.
Валерия Яскевич:
Это было, конечно, сложно. Нам подсвечивали фонариком, но пожарные обычно действуют в полной темноте. Это очень трудно.
На очереди площадка с автоколенчатым подъемником.
Валерия Яскевич:
На высоте 50 метров открывается прекрасный вид на столицу. Высоко, страшно, но очень красиво.
Столица как на ладони, но для романтики здесь места нет. С высоты птичьего полета спасатели борются с пламенем.
Меняем локацию и знакомимся с пожарной автолестницей. Ее высота – 55 метров!
Полетели!
Валерия Яскевич:
Чтобы девушкам пройти этот норматив, нужно пробежать 32,5 метра и подняться в первое окно за 10 секунд.
– Рекорд.
Валерия Яскевич:
Мне сказали, что можно брать в команду. Надо подумать.
В копилке бравых воинов немало ценных наград. Установить мировой рекорд? Пожалуйста! Белорусские богатыри способны на все.
А это самые шустрые бойцы. Пушистый взвод спешит на помощь. Спасать жизни четвероногих красавцев учат в Республиканском отряде специального назначения «ЗУБР» МЧС.
В нашей службе мы используем четыре породы собак: лабрадор-ретривер, немецкая овчарка, бельгийская овчарка и английский пойнтер. Наши задачи – поиск людей в лесу и под завалами.
К слову, хвостатые герои еще и отважные парашютисты.
Вот и последний аккорд нашего головокружительного путешествия. Финальные титры и буря оваций. Мечтаете примерить на себя роль спасателя и стать главным участником остросюжетной драмы? Готовьтесь! Легендарная полоса препятствий возвращается на улицы столицы. Повод для этого прекрасный – в этом году пожарная служба Беларуси отметит свой 170-летний юбилей. Так что добро пожаловать в мир героев.