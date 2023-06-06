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Хотите стать спасателем? Показываем, как проходит обычный день сотрудника МЧС

06 июня 2023 18:26
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Вероника Макаревич, ведущая:
Быстрее, выше, сильнее. Пройти курс молодого бойца и узнать, каково это – укрощать пламя, предлагают белорусские спасатели. Вооружаемся необходимой экипировкой и мчим на поединок с огнедышащим «драконом».

Хотите стать спасателем? Показываем, как проходит обычный день сотрудника МЧС-1

Я вам сейчас включаю тревогу. Как вы услышали тревогу, одеваемся и садимся в машину.

Валерия Яскевич, корреспондент:
Будем пробовать на скорость одеваться.

Хотите стать спасателем? Показываем, как проходит обычный день сотрудника МЧС-4

Куда мне бежать? А я не залезу.

Встречайте новый столичный блокбастер. В центре внимания захватывающая битва: пожарные против огненной стихии. В главных ролях отважные журналисты, которые не побоялись бросить вызов багровым языкам пламени.

Эпизод первый – подготовка к предстоящей полосе препятствий.

Хотите стать спасателем? Показываем, как проходит обычный день сотрудника МЧС-7

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:
Это семинар для прессы. У нас уже была теоретическая часть, где мы рассказали про все наши возможности, про то, чем занимаемся. И, конечно, вторая половина дня направлена на погружение корреспондентом в специфику деятельности наших спасателей, поэтому мы приготовили различные интерактивные площадки.

Хотите стать спасателем? Показываем, как проходит обычный день сотрудника МЧС-10

Глава вторая – грандиозная примерка боевых «нарядов». Дресс-код – то, что надо. Начнем с классики. Стильный полукомбинезон и куртку дополняют широкий пояс, брутальные сапоги, шлем и перчатки.

Хотите стать спасателем? Показываем, как проходит обычный день сотрудника МЧС-13

Далее образ в космическом стиле. Идеальный вариант для путешествий автостопом по галактике. Именно в такой экипировке мужественные герои работают в условиях радиации.

А сейчас самое время познакомиться с инструментами спасателя. Куб жизни, вибрафон и даже кобра. Настоящий музей. Не иначе.

Хотите стать спасателем? Показываем, как проходит обычный день сотрудника МЧС-16

Принцип действия данного инструмента – кусаем. Этот кусаем и разжимаем.

Хотите стать спасателем? Показываем, как проходит обычный день сотрудника МЧС-19

Закрывать эту штуку, да?
Это потом, когда вы будете резать. Оно фиксируется.

Отправляемся на задание. Цель дебютной миссии – срезать крышу автомобиля и спасти жертв аварии.

Хотите стать спасателем? Показываем, как проходит обычный день сотрудника МЧС-22

Следующее испытание – машина-перевертыш. Аттракцион не для слабонервных. Крутящаяся иномарка показывает, что происходит в салоне в момент автокатастрофы.

За ручку можно держаться.
– Надо или можно?
– Как хотите.

Валерия Яскевич:
Когда это медленно, не страшно, а если бы было быстрее, то это жесть. Не советую.

Дорожный хоррор позади. Сцена пятая – брутальная схватка огня и воды. Эпичный поединок двух стихий – невероятное зрелище.

Хотите стать спасателем? Показываем, как проходит обычный день сотрудника МЧС-25

А вот здесь бойцы отрабатывают навыки альпинизма, чтобы без труда забираться на любую вершину городского вулкана.

Валерия Яскевич:
Я Spider-Man! Я всех спасу!

И куда без правил оказания первой помощи?

Евгений Барановский:
Эта площадка – работа в замкнутом пространстве. Полностью в боевой экипировке, в аппарате на сжатом воздухе. Это дымокамера, то есть имитация ликвидации пожара в помещении. Достаточно сложное направление, потому что, во-первых, психологически неудобно, некомфортно. Во-вторых, работаешь полностью в аппарате на сжатом воздухе. И здесь есть свои нюансы.

Хотите стать спасателем? Показываем, как проходит обычный день сотрудника МЧС-28

Испытаем весь спектр эмоций. Сквозь густой дым пробираемся в горящий дом и ликвидируем чрезвычайную ситуацию.

Евгений Барановский:
Самое главное, что мы заходим одним звеном и выходим все вместе. Это наша специфика работы. Мы никогда не бросаем своих. Заходим вместе, возвращаемся вместе.

Валерия Яскевич:
Это было, конечно, сложно. Нам подсвечивали фонариком, но пожарные обычно действуют в полной темноте. Это очень трудно.

На очереди площадка с автоколенчатым подъемником.

Хотите стать спасателем? Показываем, как проходит обычный день сотрудника МЧС-31

Валерия Яскевич:
На высоте 50 метров открывается прекрасный вид на столицу. Высоко, страшно, но очень красиво.

Столица как на ладони, но для романтики здесь места нет. С высоты птичьего полета спасатели борются с пламенем.

Меняем локацию и знакомимся с пожарной автолестницей. Ее высота – 55 метров!

Хотите стать спасателем? Показываем, как проходит обычный день сотрудника МЧС-34

Полетели!

Валерия Яскевич:
Чтобы девушкам пройти этот норматив, нужно пробежать 32,5 метра и подняться в первое окно за 10 секунд.
Рекорд.

Валерия Яскевич:
Мне сказали, что можно брать в команду. Надо подумать.

В копилке бравых воинов немало ценных наград. Установить мировой рекорд? Пожалуйста! Белорусские богатыри способны на все.

Хотите стать спасателем? Показываем, как проходит обычный день сотрудника МЧС-37

А это самые шустрые бойцы. Пушистый взвод спешит на помощь. Спасать жизни четвероногих красавцев учат в Республиканском отряде специального назначения «ЗУБР» МЧС.

В нашей службе мы используем четыре породы собак: лабрадор-ретривер, немецкая овчарка, бельгийская овчарка и английский пойнтер. Наши задачи – поиск людей в лесу и под завалами.

К слову, хвостатые герои еще и отважные парашютисты.

Хотите стать спасателем? Показываем, как проходит обычный день сотрудника МЧС-40

Вот и последний аккорд нашего головокружительного путешествия. Финальные титры и буря оваций. Мечтаете примерить на себя роль спасателя и стать главным участником остросюжетной драмы? Готовьтесь! Легендарная полоса препятствий возвращается на улицы столицы. Повод для этого прекрасный – в этом году пожарная служба Беларуси отметит свой 170-летний юбилей. Так что добро пожаловать в мир героев.

# Профессии # общество # Вероника Макаревич # Валерия Яскевич # Евгений Барановский # Фотофакт

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