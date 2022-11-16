«Заложим основы дальнейшего взаимодействия». Главы ЦИК Беларуси и России подпишут обновлённое соглашение

Новости Беларуси. В Минске 16 ноября встретили делегацию ЦИК России во главе с председателем комиссии Эллой Памфиловой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гости – участники белорусско-российского форума «Молодежь и выборы».

На его площадке обсудят вопросы повышения электоральной и правовой культуры населения. В программе также посещение знаковых мест Беларуси, посвященных сохранению памяти о Великой Отечественной войне.

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:

Мы не говорим о масштабности этого форума, мы говорим о том, что нам надо выстроить сегодня взаимодействие. Мы с председателем ЦИК Российской Федерации подпишем в рамках этого форума обновленное соглашение, где, кстати, тоже заложены вопросы взаимодействия, обмена информацией, изучение и анализ правоприменительной практики, нормативных и законодательных актов в области избирательного права. Я думаю, что мы заложим те основы дальнейшего взаимодействия с теми структурами гражданского общества, которые занимаются проблематикой молодежи. Как раз именно в этом направлении.

Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии России:

Новые вызовы, жизнь меняется очень быстро. Динамика такова, и она будет нарастать. Мы должны не только успевать, мы должны на опережение работать, мы должны прогнозировать, какие будут завтра вызовы. И конечно кто? Молодежь в авангарде. Потому что это в основном ваша судьба, ваша жизнь. А мы должны с точки зрения своего опыта помочь.