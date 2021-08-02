Министр МЧС о пожарах в Беларуси: ковидные ограничения, самоизоляция – значительное количество людей погибало
Новости Беларуси. Главная задача – сохранить людей. Президент Беларуси принял с докладом главу МЧС. Речь шла о ситуации с пожароопасностью в стране и мире, ликвидации возгораний, работе авиации и в целом профильного ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча – своего рода промежуточный отчет о работе, которую проделало ведомство в первой половине года.
В продолжение разговора о внутренней обстановке Александр Лукашенко отметил, что прежде всего во главе работы ведомства, понятное дело, – оказание оперативной помощи людям. Так, в 2021 году на пожарах уже спасено более 3 000 человек.
«Главная наша задача – сохранить людей». Александр Лукашенко принял с докладом главу МЧС
В свою очередь Вадим Синявский отметил, что подразделения министерства стремятся к оперативному выполнению всех задач. В работе каждый день более 4 000 сообщений граждан, информация поступает по экстренным номерам 101 и 112. Все нуждающиеся получают квалифицированную помощь.
Что касается статистики конкретно пожаров, глава МЧС отметил, что их количество выше по сравнению с 2020 годом.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Рост пожаров – на 6 %, гибель людей, к сожалению, на 9 %. Погибли 374 человека на пожарах. Основная причина все та же – беспечность при курении, пользование электроприборами, отопление. Основная проблема была в январе-марте, когда люди в холодное время оставались в своем жилье, отопление включали. Ну и, конечно, ковидные ограничения, самоизоляция – значительное количество людей погибало именно в этот период. Тогда проблема была роста гибели – на 37 %. Мы сейчас видим – динамика улучшается – только на 9 %.
Так, в 2021 году уже спасено более 3 000 человек при различных чрезвычайных ситуациях – пожарах, ДТП, завалах, происшествиях на водоемах.