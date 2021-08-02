«Главная наша задача – сохранить людей». Александр Лукашенко принял с докладом главу МЧС
Новости Беларуси. Главная задача – сохранить людей. Президент Беларуси принял с докладом главу МЧС. Речь шла о ситуации с пожароопасностью в стране и мире, ликвидации возгораний, работе авиации и в целом профильного ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча – своего рода промежуточный отчет о работе, которую проделало ведомство в первой половине года.
Отметим, министр Вадим Синявский был назначен на должность в марте 2021 года. Президента в том числе интересовало, как принял коллектив нового человека и как руководитель видит дальнейшее развитие структуры.
Что касается непосредственно ее работы, то лето выдалось аномально жарким, что однозначно добавило хлопот ведомству. И, к слову, не только в рамках страны. Ситуация с пожарами в Беларуси – под пристальным контролем специалистов.
Главе государства были доложены детали. Известно, что уже удалось сократить очаг возгорания на торфяниках в Петриковском районе. Площадь пожара уменьшилась со 100 до 40 гектаров.
В продолжение разговора о внутренней обстановке Александр Лукашенко отметил, что прежде всего во главе работы ведомства, понятное дело, – оказание оперативной помощи людям. Так, в 2021 году на пожарах уже спасено более 3 000 человек.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меня удивляет один факт. Мы так переживаем за COVID, нас критиковали и там, и здесь. У нас на воде утонули более 350 человек с начала года, больше 80 % из них – в нетрезвом состоянии, пьяные. Пошли и утонули. Можно было сказать – сами виноваты, но есть же доля ответственности и наша. Ну это так, на злобу дня.
У вас как обстоят дела с пожарами, сколько людей погибло, сколько спасено? Это главная наша задача – сохранить людей. Ну и экономика – не нанести ущерб экономике, или чтобы этот ущерб был самым минимальным.
Горят вокруг леса – от запада до востока. Как у нас с пожароопасностью? Я информирован о том, что на юге у нас торфяники горели или горят. Хотя после этих дождей, слава богу, особенно там сейчас – идут дожди, ожидаются здесь очень сильные дожди, циклон надвигается с запада. Тем не менее какова ситуация в лесах и на торфяниках? Ну и ряд вопросов житейских, которые возможны, существуют в МЧС.
В свою очередь Вадим Синявский отметил, что подразделения министерства стремятся к оперативному выполнению всех задач. В работе каждый день более 4 000 сообщений граждан, информация поступает по экстренным номерам 101 и 112. Все нуждающиеся получают квалифицированную помощь.