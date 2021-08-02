«Главная наша задача – сохранить людей». Александр Лукашенко принял с докладом главу МЧС

Новости Беларуси. Главная задача – сохранить людей. Президент Беларуси принял с докладом главу МЧС. Речь шла о ситуации с пожароопасностью в стране и мире, ликвидации возгораний, работе авиации и в целом профильного ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается непосредственно ее работы, то лето выдалось аномально жарким, что однозначно добавило хлопот ведомству. И, к слову, не только в рамках страны. Ситуация с пожарами в Беларуси – под пристальным контролем специалистов.

Отметим, министр Вадим Синявский был назначен на должность в марте 2021 года. Президента в том числе интересовало, как принял коллектив нового человека и как руководитель видит дальнейшее развитие структуры.

В продолжение разговора о внутренней обстановке Александр Лукашенко отметил, что прежде всего во главе работы ведомства, понятное дело, – оказание оперативной помощи людям. Так, в 2021 году на пожарах уже спасено более 3 000 человек.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня удивляет один факт. Мы так переживаем за COVID, нас критиковали и там, и здесь. У нас на воде утонули более 350 человек с начала года, больше 80 % из них – в нетрезвом состоянии, пьяные. Пошли и утонули. Можно было сказать – сами виноваты, но есть же доля ответственности и наша. Ну это так, на злобу дня.

У вас как обстоят дела с пожарами, сколько людей погибло, сколько спасено? Это главная наша задача – сохранить людей. Ну и экономика – не нанести ущерб экономике, или чтобы этот ущерб был самым минимальным.

Горят вокруг леса – от запада до востока. Как у нас с пожароопасностью? Я информирован о том, что на юге у нас торфяники горели или горят. Хотя после этих дождей, слава богу, особенно там сейчас – идут дожди, ожидаются здесь очень сильные дожди, циклон надвигается с запада. Тем не менее какова ситуация в лесах и на торфяниках? Ну и ряд вопросов житейских, которые возможны, существуют в МЧС.