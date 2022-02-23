В отношении спонсоров протестов в Беларуси возбуждено уголовное дело. Им грозит до 8 лет лишения свободы

Новости Беларуси. В отношении спонсоров протестного движения в Беларуси возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Департамент финансовых расследований выявил факты денежной поддержки экстремистских организаций. Суммы поступали со счетов, зарегистрированных как в Беларуси, так и за пределами страны. В ход пошла в том числе криптовалюта.

Подобные случаи наблюдаются не только в столице. Так, жительница Пинска регулярно получала из-за рубежа финансовую помощь, после чего тратила средства на поддержание деструктивной деятельности в стране.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:

Денежные средства поступали на ее подконтрольную фирму, зарегистрированную в Литве. Впоследствии они там обналичивались и небольшими суммами ввозились на территорию Республики Беларусь. Суммы составляли до 10 тысяч евро, что позволяло их не декларировать и вводить их тем самым в теневой оборот. Всего установлены факты ввоза и перечисления более 115 тысяч евро.

Департамент финансовых расследований напоминает, что лица, которые имеют отношение к финансированию экстремистов, но своевременно и добровольно сообщили об этом, от уголовной ответственности освобождаются. Помилование получил в том числе гомельчанин. Сейчас он помогает следствию.