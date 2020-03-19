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Министерство спорта и туризма: основная задача – помощь нашим гражданам за рубежом, особенно у кого тур закончился

19 марта 2020 14:36
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Новости Беларуси. По информации Минспорта и туризма, 8 тысяч белорусов не могут вернуться домой в связи с закрытием границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство спорта и туризма: основная задача – помощь нашим гражданам за рубежом, особенно у кого тур закончился-1

По данным туроператоров, около 6 тысяч наших граждан находятся в Египте, еще 2 тысячи – в других странах. Поскольку Египет закрыл границы, авиарейсы «Белавиа» возвращают белорусов на родину по разработанному графику. Сейчас посольство Беларуси в России организует транзит 53 наших граждан из аэропорта «Внуково» домой. Это туристы, которые отдыхали в Азии. Среди них семеро детей. Все чувствуют себя нормально. 

Министерство спорта и туризма: основная задача – помощь нашим гражданам за рубежом, особенно у кого тур закончился-4

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Сегодня в срочном порядке было подготовлено письмо в правительство для решения этой проблемы, чтобы на уровне премьер-министров, вице-премьеров был решен вопрос с возвращением наших граждан, которые прилетают в аэропорт «Внуково».

Министерство спорта и туризма: основная задача – помощь нашим гражданам за рубежом, особенно у кого тур закончился-7

Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Основной задачей департамента в настоящее время является помощь нашим гражданам, которые находятся за рубежом. Это прежде всего. Особенно тех, у которых тур закончился, которые находятся в критической ситуации. Уже вопросы, связанные с возвратом денежных средств, и возможность поехать в ближайшее время – второстепенные вопросы для нас.

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Что касается самостоятельных туристов, то они, как правило, напрямую связываются с белорусскими посольствами за рубежом. При наличии свободных мест на чартерах их также берут на борт. Возможную помощь оказывают и туроператоры. Они поддерживают прямую связь с нашими людьми.

Министерство спорта и туризма предлагает поддержать турбизнес на фоне сложной ситуации с коронавирусом. К примеру, это могут быть налоговые и арендные каникулы, выделение льготных кредитов.

Министерство спорта и туризма: основная задача – помощь нашим гражданам за рубежом, особенно у кого тур закончился-10

# Коронавирус # общество # Ирина Воронович # Виталий Грицевич # Фотофакт

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